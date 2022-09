VALORANT Champions 2022. Para finałowa turnieju wyłoniona. Odwieczni rywale w walce o trofeum

W piątkowy wieczór koreańskie DRX odprawiło do domu ostatniego reprezentanta Europy - FunPlus Phoenix. Sobota nie okazała się jednak dla niego szczęśliwa i Koreańczycy sami musieli spakować swoje walizki. Drugie miejsce w głównym finale wywalczyło OpTic Gaming, które chętnie wyrówna porachunki za finał górnej drabinki w decydującym mecz z LOUD.

LOUD i OpTic Gaming finalistami VALORANT Champions 2022

To była istnie wymęczająca batalia o miejsce w wielkim finale VALORANT Champions 2022. Obydwa zespoły aż za dobrze znały stawkę swojego starcia. Do pucharu zostały dwa kroki - OpTic i DRX musieli wykonać dzisiaj pierwszy z nich.

Seria zaczęła się znakomicie dla OpTic. Amerykanie wygrali otwierającego Binda, na którym błyszczeli Pujan "FNS" Mehta i Victor "Victor" Wong. Na Breezie sprawy w swoje ręce wziął snajper zespołu, Jaccob "yay" Whiteaker. Nie trwało to specjalnie długo, a DRX już traciło do rywala dwa punkty mapowe. Oddanie kolejnego oznaczało definitywną eliminację z VALORANT Champions 2022 i "jedynie" trzecie miejsce w całej rywalizacji.

Ale Koreańczycy znali stawkę. Zagonieni do rogu zaczęli bronić się wyjątkowo zaciekle. Odbiciem od dna okazał się Fracture. Natchnieni sukcesem gracze DRX zagrali jeszcze lepiej na Ascencie. Wyróżniały się indywidua, ale zespół potrafił też świetnie funkcjonować jako kolektyw. Największe zasługi trzeba przypisać Yu "BuZzowi" Byung-chulowi oraz Kimowi "MaKo" Myeong-kwanowi. OpTic z kolei coraz mocniej traciło na pewności siebie. Amerykanie już w piątkowym meczu z LOUD pokazali, że jeśli coś przestaje iść po ich myśli, dość szybko zaczynają się gubić.

I wszystko sprowadziło się do jednej, ostatniej mapy. Rozjemcą niemal pięciogodzinnego spotkania został Haven. Drużyny szły w zasadzie łeb w łeb. Po pierwszych ośmiu rundach był remis. Dopiero wtedy rozpoczęła się ucieczka OpTic. Ponownie popisywał się "yay", któremu tym razem równo asystował Jimmy "Marved" Nguyen. W pierwszej połowie duet zebrał razem 28 eliminacji - po 14 na głowę.

"Marved" odratował zresztą wątpliwy początek drugiej połowy w wykonaniu OpTic. Amerykanie przegrali rundę pistoletową, lecz Nguyen zabłysnął w kolejnej, dzięki czemu udało się przełamać DRX. To mocno ustawiło resztę spotkania pod prowadzący zespół. Mimo wszystko DRX nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Kiedy wydawało się, że ponownie nawiązują kontakt, znów złamała ich runda force przeciwnika. OpTic miało już wszystko na wyciągnięcie ręki.

Końcówka wciąż trzymała w napięciu. Rundy były bardzo stykowe. Wiele zależało od pojedynczych pomyłek. Drobne błędy przekładały się na istne lawiny. Wszystko jednak tylko bardziej podkręcało emocje, które i tak sięgały zenitu. DRX goniło, ale strata z pierwszej połowy okazała się nie do nadrobienia. To OpTic Gaming zagra w finale, gdzie czeka na nich brazylijskie LOUD.

Wydaje się, że taki scenariusz po prostu sam nasuwał się na podstawie ostatnich dni. LOUD i OpTic Gaming łączy długa rywalizacja, której kwintesencją będzie finał VALORANT Champions 2022 w Stambule. Brazylijczycy grają w fazie play-off znakomicie. Póki co nie stracili nawet mapy, a w finale górnej drabinki utarli nosa właśnie OpTic. Amerykanie mają z tego powodu pewną ujmę na honorze. To właśnie ta przegrana zmusiła ich zresztą do zagrania, bądź co bądź, niewygodnego meczu z DRX.

Finał VALORANT Champions 2022 w Stambule rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić między innymi na oficjalnym kanale VALORANT w serwisie Twitch.

OpTic Gaming 3:2 DRX