Mecze G2 Esports nie dla Polaków? Worldsy w godzinach nocnych

Jeśli mieszkacie w Polsce lub ogólnie Europie i chcecie oglądać tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends, to będziecie musieli trochę pokombinować. Rozgrywki ruszają już 29 września, jednak z uwagi na lokalizację, mecze będą rozgrywane w późnych godzinach nocnych. Poznaliśmy terminarz startu poszczególnych etapów zawodów.

Worldsy wracają do korzeni

Po dwuletniej, kłopotliwej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, mistrzostwa świata w League of Legends powracają do korzeni. Turniej ponownie będzie mieć charakter obwoźny. Oznacza to, że trwające przeszło miesiąc zmagania odwiedzą nie konkretny kraj, lecz cały kontynent.

Tym razem wybór padł na Amerykę Północną, gdzie turniej po raz ostatni gościł w 2016 roku. Rozgrywki zorganizowane będą w dwóch państwach i czterech miastach. Są to: Meksyk dla fazy play-in, Nowy Jork dla fazy grupowej i ćwierćfinałów, Atlanta dla półfinałów oraz San Francisco dla wielkiego finału.

Podczas najważniejszych zawodów w esportowym kalendarzu League of Legends udział weźmie trzech Polaków. Z rozgrywek europejskich są to Marcin "Jankos" Jankowski reprezentujący G2 Esports, Adrian "Trymbi" Trybus z Rogue. Z ramienia Ameryki Północnej zagra natomiast przedstawiciel Evil Geniuses, Kacper "Inspired" Słoma.

Godziny niekorzystne dla Polaków

Zorganizowanie mistrzostw świata w League of Legends w Ameryce Północnej zdecydowanie ucieszą tamtejszych fanów gry. Jednocześnie okażą się niekorzystne dla widzów z pozostałych regionów świata. Zgodnie z ogłoszonymi godzinami rozpoczęcia poszczególnych etapów dowiedzieliśmy się, że widzowie z Polski i Europy będą musieli zostać przed ekranami do późnych godzin nocnych.

Harmonogram godzinowy rozpoczęcia poszczególnych rund tegorocznych Worldsów jest następujący:

Rozgrywki grupowe fazy play-in - 22:00,

Rozgrywki barażowe fazy play-in - 20:00,

Rozgrywki grupowe głównego etapu - 23:00,

Rewanże rozgrywek grupowych głównego etapu - 21:00

Ćwierćfinały - 23:00,

Pierwszy półfinał - 23:00,

Drugi półfinał - 22:00,

Wielki finał - 01:00.

Choć godziny rozpoczęcia zmagań są całkiem znośne, należy pamiętać, że potrwają one kilka godzin. Nierzadko ostatnie spotkania będą dobiegać końca, gdy w Europie będzie rozpoczynać się poranek kolejnego dnia. Transmisję z wydarzenia w języku polskim, dostępna w telewizji oraz Internecie, realizuje ekipa Polsat Games.

