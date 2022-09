Znamy oceny w FIFA 23. Messi mocno zaskakuje

Ogłoszone przez EA Sports oceny zawodników w FIFA 23 nie okazały się zbytnio zaskakujące. W zasadzie wszystko zapowiedziały wcześniejsze przecieki, które sprawdziły się w zupełności. Mimo wszystko opinie społeczności graczy na temat przydziałów są bardzo różnorakie. Część ewidentnie liczyła na to, że twórcy nieco surowiej potraktują kilku piłkarzy z czołówki - zwłaszcza Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Najlepsi piłkarze FIFA 23. Ronaldo i Messi nie zasłużyli?

W FIFA 23, po raz pierwszy w historii serii, aż pięciu zawodników będzie na szczycie pod względem ogólnej oceny. Taki zaszczyt przypadł Robertowi Lewandowskiemu, Kylianowi Mbappe, Kevinowi De Bruyne, Karimowi Benzemie i Leo Messiemu. Największe kontrowersje w tej kwestii budzi zdaniem graczy osoba Argentyńczyka.

Nie ma co się oszukiwać - miniony sezon w wykonaniu Messiego nie powalał na kolana. Piłkarzowi PSG daleko było do standardów, do których przyzwyczaił za czasów swojej gry w Barcelonie. Z tego względu pokaźne grono krytyków postulowało, iż Argentyńczyk powinien otrzymać solidną obniżkę statystyk. I rzeczywiście, Messi stracił dwa punkty oceny, ale wciąż pozostał na szczycie zestawienia w grze, na co niektórzy kręcą nosem.

Blisko czołówki utrzymał się też Cristiano Ronaldo, którego ocena wyniesie 90 oczek. W przypadku Portugalczyka również znalazła się szeroka ława krytyków niezadowolonych z decyzji EA. Piłkarzowi Manchesteru United mocno oberwało się na statystykach - zwłaszcza tempie, ocenionym ledwie na 81 punktów, co jest najgorszym rezultatem od lat. Jest on jednak wyżej oceniony choćby od Neymara, Sadio Mane czy Erlinga Haalanda, a to nie przekonuje części społeczności.

Co roku EA Sports staje przed wyjątkowo niewdzięcznym zadaniem dokonania przydziału ocen każdemu piłkarzowi. Nie da się dogodzić w tej kwestii wszystkim, bo gdzie znajdą się liczne słowa aprobaty, tam wypada się też spodziewać krytyki. Czy rzeczywiście Kanadyjczycy zbyt ulgowo potraktowali Messiego i Ronaldo? Możliwe, lecz nagłe zbicie oceny tej dwójki do przeciętnej również wzbudziłoby spore kontrowersje. EA szukało złotego środka, ale w tym temacie takowy po prostu nie istnieje.

