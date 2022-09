ESL Mistrzostwa Polski. Spotkanie na szczycie Grupy A. Czy 9INE zbierze komplet punktów?

Poniedziałek, a więc kolejny dzień meczowy w 25. sezonie ESL Mistrzostwach Polski. Fanów polskiego Counter-Strike'a czeka dzisiaj pokaźna dawka emocji. Prawdziwe wyzwanie przed liderem Grupy A - 9INE. Skład Grzegorza "SZPERA" Dziamałka zagra dzisiaj aż dwa spotkania.

ESL Mistrzostwa Polski. Presja na liderze Grupy A

Wolne dostali dzisiaj zawodnicy Anonymo, którzy akurat chętnie by zagrali, gdyż po dwóch kolejkach znajdują się na samym dole Grupy A. Dwa mecze rozegra za to 9INE. Skład szwedzkiej organizacji radzi sobie na razie bardzo dobrze, będąc samodzielnym liderem całej szóstki. Wynika to jednak między innymi z tego, że AGO ma jeden mecz zaległy. A tak się składa, iż poniedziałkowego wieczoru obydwie te formacje się ze sobą spotkają.

Wcześniej 9INE podejmie nieobliczalne los kogutos, które podbudowała niedawna wygrana nad Forsaken. "Zapomnieni" z kolei zainaugurują cały dzień meczowy, rozgrywając spotkanie z młodziutkim składem LODIS.

Pełna rozpiska poniedziałkowych spotkań w Grupie A:

19:00| LODIS - Forsaken

20:15| 9INE - los kogutos

21:30| AGO - 9INE

Wszystkie mecze 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski można oglądać na kanale ESL CS:GO Polska w serwisie Twitch.

Więcej szczegółów na stronie ESL Polska.

