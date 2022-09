ESL Pro League. G2 Esports napisało historię. Genialny rezultat

Drugi tydzień 16. sezonu ESL Pro League za nami, a to oznacza półmetek fazy grupowej. Kolejne trzy zespoły zapewniły sobie udział w play-offach. Można powiedzieć, że faworyci nie zawiedli, chociaż jeden z nich wykonał swoje zadanie aż nazbyt dokładnie. Mowa o G2 Esports, które odnotowało najlepszy wynik w historii całego ESL Pro League.

ESL Pro League. G2 Esports bezkonkurencyjne w Grupie B

Chapeau bas G2 Esports. Odświeżony skład organizacji dowiódł swej jakości, deklasując konkurencję z Grupy B. "Samurajowie" wygrali wszystkie swoje mecze bez straty choćby mapy. Takiego rezultatu nie odniosła żadna drużyna w historii ESL Pro League. Aż tak bezbłędna dyspozycja drużyny to spore zaskoczenie. Niedawne zmiany w zespole budziły spore wątpliwości, a forma w minionych tygodniach była wyjątkowo chwiejna. Indywidualnie wprost błyszczeli Nikola "NiKo" Kovac oraz Ilja "m0NESY" Osipow. G2 zamknęło usta krytykom swoją grą. Biorąc pod uwagę, że w grupie było kilku konkretnych konkurentów, tak wyczyn zdecydowanie zasługuje na słowa uznania.

Tuż za plecami G2 uplasował się FaZe Clan. Jedynka światowego rankingu miała pewne komplikacje - porażka z "Samurajami" i pokaźne problemy w meczach z Outsiders oraz Made in Brazil pokazały pewne słabości składu, który dominował w pierwszej połowie trwającego sezonu. Mimo wszystko FaZe wyszedł z grupy z bilansem 4-1 i wciąż ma realne szanse na obronienie tytułu ESL Pro League, zdobytego w minionej edycji ligi.

Trzecie miejsce premiowane awansem przypadło Outsiders. Rosyjski skład dał o sobie trochę przypomnieć, bo ich niedawne rezultaty raczej nie powalały na kolana. Ostatecznie bilet do play-offów udało im się wyrwać z rąk niemieckiego BIG, dla którego z kolei odpadnięcie z EPL to duży cios. No cóż, nie dla wszystkich było miejsce w następnej fazie.

Made in Brazil i ForTheWin nie sprawiły żadnych niespodzianek. Brazylijczykom udało się urwać parę map i utrzeć nosa portugalskiej formacji, ale w zasadzie to by było na tyle. Chłopcy do bicia zebrali oczekiwane baty, oddając swoje punkty silniejszej konkurencji.

ESL Pro League. Tabela Grupy B

G2 Esports ~ 15 pkt. FaZe Clan ~ 12 pkt. Outsiders ~ 9 pkt. BIG ~ 6 pkt. Made in Brazil ~ 3 pkt. ForTheWin ~ 0 pkt.

