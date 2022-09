Zaskakująca decyzja. Z FIFA 23 znikną Casillas i Deco

Trzy kolejne, nowe nazwiska na wirtualnych boiskach FIFA 23 Ultimate Team. W ostatnich tygodniach EA Sports skupiało się przede wszystkim na kartach Bohaterów, ale nie zapomniało o najważniejszym, czyli Ikonach. Na krótko przed premierą kanadyjscy twórcy zapowiedzieli piłkarzy, którzy zadebiutują w ich produkcji z tym zasłużonym tytułem.

Karty Ikon w FIFA 23

W okresie wakacyjnym EA Sports potwierdziło, że w FIFA 23 pojawią się karty Alfredo Di Stefano oraz Davida Villi. Społeczność graczy przyjęła te informacje z dużym entuzjazmem, lecz po tych ogłoszeniach zapanowała dość niepokojąca cisza.

Początek września minął pod znakiem licznych kart Bohaterów, które zobowiązano się wprowadzić do najnowszej odsłony serii. Wreszcie jednak wrócił temat Ikon - w miniony weekend EA opublikowało grafiki ze statystykami, jakie w grze otrzymają Gerd Müller, Jairzinho oraz Xabi Alonso. Wygląda więc na to, że w FIFA 23 pojawi się przynajmniej pięć nowych kart Ikon - trzech Hiszpanów, Brazylijczyk oraz Niemiec.

Spostrzegawcze oko społeczności dostrzegło jednak, że w oficjalnie opublikowanej bazie Ikon z FIFA 23 brakuje kilku zawodników, którzy byli w niej obecni we wcześniejszej odsłonie serii. Temat tyczy się aż ośmiu piłkarzy - Diego Maradony, Cafu, Ikera Casillasa, Ryana Giggsa, Pepa Guardioli, Deco, Filippe Inzaghiego oraz Marca Overmarsa. Usunięcie z gry Maradony to przyczyna sporów licencyjnych, które rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku. Giggs i Overmars są z kolei zamieszani w głośne skandale o podłożu seksualnym, a EA do takich tematów zawsze podchodziło bezwzględnie, odsuwając danych zawodników przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jednak usunięcie takich legend jak Casillas czy Cafu nie spodobało się graczom. Pojawiły się teorie, że EA może chcieć przemianować część piłkarzy na Bohaterów jak zrobiło to z Jay-Jayem Okochą czy Hidetoshim Nakatą. Jest to bardzo wątpliwe - dużo mocniej prawdopodobne, że kanadyjscy twórcy mają wobec części piłkarzy określone plany w związku z nadchodzącym dodatkiem dotyczącym Mistrzostw Świata w Katarze. Niewykluczone też, że doszło do jakichś nieporozumień w kwestii licencji, a wymienionych piłkarzy z tego powodu po prostu nie zobaczymy w FIFA 23.

