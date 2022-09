Jeremy Sochan w NBA 2K23. Jak wygląda w grze?

19-letni reprezentant Polski, Jeremy Sochan, został wybrany w drafcie do NBA - z numerem 9. trafił do San Antonio Spurs. Mierzący 206 cm wzrostu wszechstronny skrzydłowy będzie czwartym Polakiem w NBA. Po podpisaniu kontraktu w pierwszym sezonie zarobi ok. 4 mln dolarów.

Sochan w NBA 2K23

Polaka w grze zobaczymy oczywiście w barwach San Antonio Spurs. Twórcy gry postanowili dać mu ocenę 73, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na debiutanta. Bardzo rzadko zdarza się, aby pierwszoroczniacy przekraczali swoim ratingiem poziom 80 oczek. Zazwyczaj było to tylko zarezerwowane dla absolutnie wyjątkowych koszykarzy.

Na szczycie całego rankingu znlazał się samodzielny lider, którym zostanie Giannis Antetokounmpo. Lider Milwaukee Bucks otrzyma ocenę na poziomie 97 punktów. Niewątpliwie zasłużył sobie na to kapitalną i równą grą na przestrzeni ostatnich lat, a jego autorytetu nie podkopie nawet fakt, iż nie udało mu się obronić pierścienia mistrzowskiego w minionym sezonie.

Jak Sochan wygląda w NBA 2K23? Zobaczcie screen z gry:

Jeremy Sochan w NBA 2K23 screen z gry

NBA 2K23 miało premierę w piątek. W NBA 2K23 producenci mocno rozbudowali tryby wcześniej dobrze znane graczom. MyCAREER zbuduje jeszcze lepszy klimat rozgrywki. Dodano do niego wiele aktywności boiskowych i nie tylko. Cała historia rozpocznie się od wyborów w ramach Draftu NBA. Gracze będą mieli okazję spotkania w trybie obecnych jak i byłych koszykarzy - prawdziwe legendy najlepszej, koszykarskiej ligi świata. Przewiną się również inne znajome twarze takie jak raper J. Cole, który został ambasadorem tytułu i znajdzie się na okładce jednej z wersji NBA 2K23. NBA 2K23 trafiło na PC, konsole Playstation i Xbox oraz Nintendo Switch.