Bilety wyprzedzane w kilka minut. Szał przed esportowymi mistrzostwami

Mistrzostwa świata w League of Legends to najbardziej prestiżowy turniej w całym esportowym kalendarzu tytułu od Riot Games. Odwiedzenie imprezy nie jest ważne tylko dla grających na niej zawodników, lecz także widzów, którzy chcą kibicować swoim formacjom. Jak się okazuje, wielu zainteresowanych spotyka problem - bilety znikają niczym ciepłe bułeczki.

Fani esportu skarżą się w Internecie

Mistrzostwa świata w League of Legends to jeden z najbardziej prestiżowych tytułów nie tylko w jednej grze, lecz całym zjawisku esportu. Nic więc dziwnego, że chętnych, aby oglądać najważniejsze zmagania z udziałem najmocniejszych drużyn nie brakuje. Jak się jednak okazuje, kupno biletów na tegoroczną odsłonę Worldsów jest cięższe niż kiedykolwiek. Na problemy skarżą się Internauci.

Na Reddicie wypowiedział się użytkownik o pseudonimie MontyAtWork. Przedstawił siebie i swoją rodzinę jako ogromnych fanów esportu w League of Legends i podzielił problemami związanymi z zakupem biletów na Worldsy. Jak się okazało, chwilę po wejściu w kolejkę na dedykowanym do tego portalu internetowym, odkrył, wyprzedało się aż 90% biletów. Zgodnie z jego relacją stało się to w zaledwie dwie lub trzy minuty.

Ten turniej będzie wyjątkowy

Zmagania podczas mistrzostw świata w League of Legends zawsze są emocjonujące i przechodzą do historii. Tegoroczny turniej będzie jednak wyjątkowy, ponieważ po długiej przerwie organizatorzy powrócili do obwoźnego modelu imprezy. Co to znaczy? Turniej nie zagości tylko w jednym mieście. Zmagania odwiedzą region Ameryki Północnej i zostaną rozegrane w Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych, kilkukrotnie zmieniając lokalizację, jeśli chodzi o miasto.

Worldsy 2022 rozpoczną się już 29 września i potrwają kilka tygodni. Wielki finał zaplanowano na 5 listopada. Emocje wokół rozgrywek rozpoczną się jednak już wcześniej. W nocy z niedzieli, 11 września, na poniedziałek, 12 września, odbędzie się ceremonia losowania grup. Następnie część społeczności rozpocznie oczekiwanie na nowy utwór, który powstaje co roku z okazji turnieju.

