Kiedy losowanie grup Worlds 2022? Polacy zagrają na MŚ

Mistrzostwa świata w League of Legends po długiej przerwie powracają do swojego pierwotnego wizerunku. Zawody po sześciu latach powracają do Ameryki Północnej, a o najważniejsze trofeum esportowej sceny LoL-a zawalczy trzech Polaków. Jakie drużyny będą ich pierwszymi rywalami? Dowiemy się, podczas ceremonii losowania.

Najpierw finały Europy i Ameryki Północnej

Nim na dobre rozpoczną się przygotowania do mistrzostw świata w League of Legends, zakończone muszą zostać dwie wciąż trwające ligi, czyli LEC i LCS. Mecze finałowe obu wiodących rozgrywek zaplanowano na najbliższy weekend, a oprócz emocjonującego League of Legends nie zabraknie w nich Polaków.

Zarówno w Europie i Ameryce Północnej szanse na trofeum wciąż mają zawodnicy z Polski. W przypadku Starego Kontynentu mówimy o Marcinie "Jankosie" Jankowskim z G2 Esports oraz Adrianie "Trymbim" Trybusie z Rogue. W rozgrywkach zza oceanu udział zaś bierze tylko jeden biało-czerwony, Kacper "Inspired" Słoma.

Kiedy losowanie grup Worldsów 2022?

Tegoroczne losowanie grup na mistrzostwa świata w League of Legends nie ma ustalonej konkretnej godziny. Do ceremonii dojdzie chwilę po zakończeniu zmagań w ramach finału północnoamerykańskiego League of Legends Championship Series. Rozpoczęcie meczu zaplanowano na godzinę 22:00 w niedzielę, zatem samego losowania możemy spodziewać się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Worldsy rozpoczną się już 29 września i potrwają kilka tygodni, wszak wielki finał zaplanowano na 5 listopada. Turniej odwiedzi Amerykę Północną i w trakcie trwania odwiedzi dwa kraje - Meksyk oraz Stany Zjednoczone - oraz szereg miast.

