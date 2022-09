Ostatnia nadzieja polskiego esportu. Są w grze o mistrzostwo Europy

Po trwających wiele tygodni zmaganiach nadszedł czas, aby poznać mistrza Europy oraz Ameryki Północnej. Już w najbliższy weekend poznamy rozstrzygnięcia w ramach dwóch wiodących lig League of Legends - północnoamerykańskiego LCS oraz europejskiego LEC. To szansa dla polskich esportowców, albowiem pozostają oni w grze w przypadku obu rozgrywek.

G2 Esports z dziesiątym trofeum?

Założone przed laty przez ocelote’a G2 Esports to aktualnie jedna z najbardziej utytułowanych formacji League of Legends występujących na Starym Kontynencie. Już w najbliższy weekend drużyna ma szansę zapisać się na kartach historii, zdobywając dziesiąty w swojej karierze tytuł mistrza Europy.

Finał, w którym czeka reprezentowana przez Marcina "Jankosa" Jankowskiego ekipa to dwunasty mecz o trofeum w historii europejskich zmagań G2 Esports. Ich rywal nie jest jednak jeszcze znany. Drugi pretendent do tytułu zostanie wyłoniony za sprawą finału drabinki przegranych pomiędzy Rogue a Fnatic. W pierwszej z wymienionych ekip podziwiać możemy Adriana "Trymbiego" Trybusa.

Mecz, który także możemy sprowadzić nazewnictwem do półfinału, rozpocznie się już w sobotę o godzinie 17:00, czyli równe dwadzieścia cztery godziny przed wielkim finałem. Oba mecze zostaną rozegrane w formacie best of five. Oznacza to, że drużyna, aby zabezpieczyć zwycięstwo, musi wygrać trzy z pięciu map.

Inspired z szansą na obronę tytułu

Zwycięstwo G2 Esports będzie nie tylko dziesiątym trofeum, lecz także obroną tytułu League of Legends European Championship. Przed szansą na obronę tytułu, lecz w League of Legends Championship Series stoi inny zawodnik z Polski, Kacper "Inspired" Słoma. Zawodnik na co dzień reprezentuje barwy północnoamerykańskiego Evil Geniuses.

Sprawa Inspireda, co do zagrania w finale, nie jest oczywista jak w przypadku Jankosa. Zawodnik, nim zagra w finale, musi rozegrać mecz półfinałowy. Tam jego rywalem jest formacja 100 Thieves. W ostatnich dniach nie brakuje aktywności graczy w mediach społecznościowych. Na temat spotkania pomiędzy EG a 100T wypowiedzieli się aktualnie jedyni finaliści LCS, Cloud9. Ci jako swoich rywali przewidują aktualnych przeciwników Polaka.

Mecze w LCS, zupełnie jak LEC, zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę. Ich start odbędzie się jednak nieco później. W obu przypadkach organizatorzy postawili na godzinę 22:00.

