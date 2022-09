Upadek polskich esportowców. Jeszcze niedawno wygrywali europejskie rozgrywki

European Masters to turniej, do którego dążą wszyscy zawodnicy występujących w europejskich ligach regionalnych. W zawodach udział biorą tylko najlepsi przedstawiciele poszczególnych regionów, a sam ich przebieg może być decydujący w kontekście transferów na wyższy szczebel rozgrywki. Niestety, bieżąca odsłona zmagań nie poszła po myśli Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Kiedyś osiągnęliśmy dobre wyniki

Ultraliga, biorąc pod uwagę ilość biletów na European Masters, którymi dysponuje, to jedna z czołowych europejskich lig w League of Legends. Historycznie potwierdzają to także wyniki, wszak ekipy z Polski zapisywały się na kartach historii turnieju od jego pierwszej edycji, jeszcze w 2018 roku. To wtedy ekipa Illuminar Gaming dotarła do wielkiego finału, gdzie uległa zespołowi gwiazd pod szyldem Origen.

Bieżąca odsłona European Masters poświęcona latu 2022 roku to dziesiąta okazja, aby wyłonić najlepszą drużynę wszystkich rozgrywek regionalnych. Na przestrzeni lat, wliczając sukces Illuminar z 2018 roku, polskie formacje stawały na dwóch najwyższych szczeblach podium trzykrotnie. Do pozostałych dwóch przypadków doszło w 2020 roku. Najpierw K1CK dotarło do finału wiosną, a następnie latem AGO ROGUE okazało się najlepszą ekipą turnieju.

Jeśli wyniki nie były osiągane przez ekipy, przynajmniej mogliśmy cieszyć się polskimi akcentami. Tych mogliśmy doszukać w aż trzech innych triumfach: MAD Lions z lata 2018 roku, a także Karmine Corp z całości 2021 roku. Ekipy były reprezentowane kolejno przez Oskara "Selfmade" Boderka oraz Jakuba "Cinkrofa" Rokickiego.

To będzie najlepsza karta w FIFA 23? Mocny początek

Lata 2022 nie dopiszemy do listy udanych występów

Na drugie European Masters w 2022 roku wysłaliśmy z Ultraligi trzy formacje: Zero Tenacity, AGO ROGUE i Illuminar Gaming. Choć to pierwsza z wymienionych formacji zdobyła mistrzostwo Polski, za lepszą formację powszechnie uważano ich finałowych rywali. Zwycięstwo zaś - choć wygranej nikomu nie powinno się odbierać - padło po dość dyskusyjnym finale, w którym AGO ROGUE nie występowało w pełni sił.

W play-offach Ultraligi ekipy nie pokazały się jednak źle, a sezon zasadniczy pozostawał dość zacięty. Dawało to pewne nadzieje związane z turniejem European Masters, przynajmniej ze strony zdecydowanych dominatorów sceny, czyli jedynej akademii formacji z LEC występującej w rozgrywkach. Przebieg rozgrywek okazał się jednak zdecydowanie inny.

Jako pierwsze w europejskich zmaganiach mogliśmy obserwować Illuminar Gaming. Ekipa z uwagi na zajęcie 3. miejsca zostało zmuszone do rozpoczęcia rywalizacji począwszy od etapu play-in. Zespół trafił do grupy z Vitality.Bee, oczywistym faworytem do odniesienia awansu, a także For The Win Esports oraz Entropiq. Na przestrzeni trzech spotkań ekipa wygrała zaledwie dwa, przeciwko czeskiej formacji, która zakończyła rywalizację bez ani jednego zwycięstwa. Choć zapewniło to brak ostatniego miejsca, nie wystarczyło do uzyskania awansu.

AGO ROGUE nie do poznania

Porażkę Illuminar Gaming można było zrozumieć i wybaczyć. Zespół już dawno odszedł od strategii budowania wysokobudżetowych składów, aktualnie dając szansę wschodzącym talentom polskiej sceny. Największe oczekiwania stawiano jednak wobec AGO ROGUE. Wszak to międzynarodowy skład złożony z utalentowanych i utytułowanych międzynarodowo zawodników.

Po pierwszej kolejce RGO nie było w komfortowej pozycji. Przegrana przeciwko LDLC OL i X7 Esports, a zwycięstwo jedynie przeciwko greckiemu Anorthosis Famagusta nie stawiało formacji w roli faworytów do awansu. O wszystkim miały zadecydować rewanże, a te też nie poszły po myśli reprezentantów Ultraligi. W rzeczywistości okazało się być gorzej, niż przed kilkoma dniami. Ekipa zanotowała w przeciągu dnia trzy porażki z rzędu, ustępując nie tylko mocnym rywalom z Francji czy ligi północnej, lecz także przeciętnej historycznie i na tle innych regionów Grecji.

Efekt? Ostatnie miejsce w grupie na równi z Anorthosis Famagusta. To wynik, którego nikt znający się na scenie nie postawiłby przed rozpoczęciem fazy grupowej. Oczywiście, X7 Esports i LDLC OL to silni rywale, jednak AGO ROGUE też jest silną ekipą, która w przeszłości pokazywała, że jeśli nie wygrać, mogłaby postawić chociaż czynny opór. Nie rozczarowuje brak awansu, lecz sposób, w jaki do tego doszło.

A jakie są tego przyczyny? Nie będąc częścią ekipy, ciężko je jednoznacznie wskazać. Interesującym tropem podzielił się Piotr "CzarnyPiotruś" Barański, redaktor kanału Gadają o Esporcie. Być może to efekt słabszych nastrojów w drużynie po nieoczywistej porażce w finale Ultraligi. Wszak wtedy zespół nie przegrał z silniejszym rywalem, a opóźnieniami w podróży, z którymi borykał się jeden z zawodników.

Zero Tenacity nie odczarowało

Jako ostatnie szanse na awans straciło Zero Tenacity. Patrząc na wyniki innych formacji, zaliczyło zdecydowanie najgorszy występ ze wszystkich ultraligowych formacji. Trzeba jednak przyznać, że zespół mierzył się z potężnymi rywalami. Przeciwnikami serbskiej organizacji byli Unicorns of Love Sexy Edition, Vitality.Bee oraz Giants. To niezwykle mocne formacje, a szanse na awans od początku były oceniane na niewielkie.

Tak też się stało, jednak w dość bolesny sposób. Zero Tenacity przegrało bowiem wszystkie sześć spotkań, nieubłaganie zajmując ostatnie miejsce w grupie. To też wynik słaby, jednak nie rozczarowuje tak mocno jak porażka AGO ROGUE. Jednocześnie jest zrozumiały, wszak ekipa mierzyła się z trzema silnymi rywalami, wśród których sama mogła być wskazywana za najsłabszy element.

Gracze LoL-a spotkali się w stolicy. Tak wyglądało ESPORT SPOT RIFT

Są szanse na polski triumf

Choć ekip z Ultraligi nie uświadczymy w play-offach, nie jest to powód, żeby obrażać się na European Masters i nigdy więcej nie włączać z niego transmisji. Na polu bitwy wciąż pozostało kilku Polaków, którzy na co dzień reprezentują zagraniczne formacje. Znajdziemy ich w: Vitality.Bee (Jakub "Jactroll" Skurzyński), Team BDS Academy (Robert "Erdote" Nowak), Team Heretics (Marcin "iBo" Lebuda, Artur "Zwyroo" Trojan) oraz GameWard (Dawid "Melonik" Ślęczka, Paweł "Czekolad" Szczepanik).

Aktualnie w rozgrywkach trwa kilkudniowa przerwa, która zostanie wznowiona już 15 września wraz z play-offami. Transmisję ze spotkań w języku polskim realizuje ekipa Polsat Games. Ta dostępna jest w telewizji oraz Internecie.

Mbappe w koszulce Realu? Tak miała wyglądać okładka FIFA 23