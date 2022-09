Fiński geniusz wraca do gry. To jego ostatnia szansa?

Skład Ninjas in Pyjamas praktycznie od początku roku przypomina jeden wielki plac budowy. Szwedzkiej organizacji nie można odmówić ambicji, ale trudno jest oczekiwać konkretnych wyników w momencie, kiedy zespół jest konstruowany na bardzo dziwnych fundamentach, a w zasadzie żaden zawodnik nie może być w pełni pewnym swojej pozycji. Ostatnie 12 miesięcy to aż dziewięciu różnych graczy, którzy przewijali się przez główny skład NIP. Teraz do drużyny dołączył Aleksi "Aleksib" Virolainen. Sprowadzony z G2 Esports Fin szuka swojej nowej drogi w karierze. Czy Ninjas to właściwy kierunek?

Aleksib - fiński wyrzutek Counter-Strike'a

Sympatycy esportowej sceny CS:GO znają "Aleksiego" od lat. Jego kariera mocno poszła do przodu w 2018 roku, kiedy to Virolainen dołączył do ENCE. Skład z tamtego okresu można nazwać złotym czasem fińskiego Counter-Strike'a. Wreszcie region wystawił liczący się zespół, złożony z najlepszych zawodników z kraju. Jego twarzą był doświadczony snajper, Aleksi "allu" Jalli. Na młody talent ENCE wypromowało ledwie 16-letniego wtedy Jere "Sergeja" Salo. Cichym pracusiem, który stanowił o sile drużyny był jednak "Aleksib". Jego pracy wielu widzów nie dostrzegało, a w rzeczywistości to właśnie Virolainen był stalowym spoiwem, które łączyło wszystkie elementy ENCE, pozwalając piątce osiągnąć maksimum możliwości.

Na przełomie lat 2018-2019 ENCE wygrało dwa znaczące turnieje - BLAST Pro Series w Madrycie oraz 6. sezon StarSeries i-League. Nie były to jednak osiągnięcia najwyższej rangi. Tą laurką zespołu zostało za to drugie miejsce na IEM Katowice 2019. Turniej miał status Majora - nigdy wcześniej żadna fińska ekipa nie doszła aż tak wysoko. Wydawało się, że ENCE jest na bardzo dobrej drodze do wbicia się na stałe między czołówkę esportowej sceny CS:GO. Po Katowicach skład awansował na trzecie miejsce w światowym rankingu.

Sprawy przybrały jednak bardzo zaskakujący obrót. Po kilku miesiącach od katowickiego sukcesu "Aleksib" został odsunięty od gry. Gracz był zaskoczony, a nagła decyzja dość mocno go podłamała. Zespół utrzymywał się cały czas w pierwszej piątce światowego zestawienia, wobec czego trudno było jasno uzasadnić decyzję organizacji.

Zostałem odsunięty przez ENCE. Dowiedziałem się o tym znienacka i na początku bolało. Teraz po prostu muszę się z tym pogodzić. Pomimo trudów, takich jak porażka na turnieju czy posiadanie odmiennych opinii, byliśmy na właściwej ścieżce, aby osiągać dalsze sukcesy.

Ostatni raz w barwach ENCE Virolainen zagrał na Majorze w Berlinie na przełomie sierpnia i września 2019 roku. Fin wiedział już wtedy, że jego przygoda z rodzimą organizacją się kończył. Szykował się do kolejnego kroku w karierze, ale czuł jednocześnie, że esportowa scena jego własnego kraju zrobiła z niego wyrzutka.

Międzynarodowe perypetie Aleksiego

Kolejnym przystankiem w karierze Fina był międzynarodowy skład OG. Virolainen został jego prowadzącym, co było wyjątkowo odpowiedzialną rolą, ale radził sobie z nią świetnie. Nie miał problemów z komunikacją po angielsku i potrafił w bardzo inteligentny sposób rozstawiać swoich kolegów z zespołu po mapie. To właśnie w OG szersze grono obserwatorów dostrzegło wyjątkowy intelekt Fina. Ten wiedział jak funkcjonuje Counter-Strike - znał tę grę od podszewki. Na wiele aspektów patrzył na różnych płaszczyznach. Gdzie jedni widzieli dwie drogi, tam Virolainen zawsze znajdował trzecią.

Dlatego z perspektywy czasu trudno jest nawet powiedzieć, co dokładnie w OG nie zadziałało. Zespół miał światowej klasy zawodników, jeździł na najważniejsze turnieje i trzymał się na wysokich lokatach rankingu. Mimo wszystko brakowało mu konkretnych sukcesów, a jego prawdziwą klątwą okazały się Majory. Na najważniejsze turnieje esportowej sceny CS:GO OG nie pojechało nigdy.

"Aleksib" pracował z zespołem przez ponad rok. Bezskutecznie. Wydawało się, że praca i wkład Fina idą na marne, w zasadzie nie do końca z jego winy. OG zaczęło więc rozważać pewne alternatywy, które przełamałyby przeraźliwy marazm. Na początku 2022 roku, przed startem nowego sezonu, organizacja dogadała się z G2 Esports, wymieniając się prowadzącymi. Do OG trafił Nemanja "nexa" Isaković, za to Aleksi "Aleksib" Virolainen wylądował w szeregach "Samurajów". Z perspektywy Fina wydawało się, że zaliczył jakościowy przeskok, trafiając do poukładanego projektu z wyjątkowo utalentowanymi zawodnikami.

Klęska G2 Esports klęską Aleksiego

Początki odświeżonego G2 były wprost znakomite. Skład zaliczył niezły debiut w fazie grupowej BLAST Premier Spring, a następnie o włos minął się z wygraną na IEM Katowice 2022. Ponownie w katowickim Spodku Virolainen musiał obejść się smakiem, ale nie podłamywało go to. Znów mógł czuć, że jest na właściwej drodze, która doprowadzi go na szczyt. G2 bazowało przede wszystkim na mocnych indywiduach, lecz to "Aleksi" miał z nich wykrzesać to co najlepsze. Początkowo wydawało się, że Virolainena na to stać.

Magiczny czar prysł jednak względnie szybko. Na następnym w kolejce w esportowym kalendarzu ESL Pro League G2 Esports zawiodło. W Grupie A "Samurajom" poszło wyjątkowo słabo. Odnieśli kilka porażek ze słabszymi na papierze przeciwnikami, przez co kibice nie zobaczyli ich nawet w fazie play-off. Kolektyw funkcjonował słabiutko, ale najbardziej odstawał "Aleksi", co szybko zaczęto mu wytykać.

Przez kolejne miesiące nastroje w obozie G2 tylko się pogarszały. Major w Antwerpii zespół zakończył jeszcze w fazie zasadniczej, chociaż przez etap pretendentów przeszedł wcześniej jak burza. Występ na IEM Dallas i kolejny niedosyt - co prawda osiągnięte ćwierćfinały, ale mierzono znacznie wyżej. Wiosenne finały BLAST również bez trofeum, aż wreszcie blamaż na IEM Kolonii. To właśnie niemiecki turniej przelał czarę goryczy i przesądził o konieczności zmian. Głowa "Aleksiego" była pierwszą, która poszła na katowski pieniek.

Virolainen po prostu rozczarował. Nie potrafił wdrożyć nawet ułamka swoich konceptów do gry drużyny. G2 zbyt bardzo bazowało na jednostkach. nie mogąc znaleźć wspólnej symbiozy. To była prawdziwa porażka "Aleksiego", który mocno stracił w oczach fanów. Fin nawet specjalnie nie rozpisywał się na temat półrocznego epizodu w G2. Nie było, o czym mówić - nawalił i sam wiedział o tym najlepiej.

Szansa od losu. Ninjas in Pyjamas wykupują "Aleksiego"

Decyzja Ninjas in Pyjamas o wykupie "Aleksiego" jest dużym zaskoczeniem z kilku powodów. Przede wszystkim wydawało się, że akurat pozycja prowadzącego w NIP nie jest przyczyną nierównej gry zespołu. Hampus "hampus" Poser to typ agresywnego in-game leadera, który lubi zagrać w pojedynkę, ale Szwed potrafił uwydatnić w pewien sposób grę całej drużyny, świetnie czytając to, co działo się w trakcie spotkania.

Tymczasem nagle do drużyny dołączony zostaje Virolainen - renomowany i uznany zawodnik, ale niewątpliwie ze zszarganą w pewnym stopniu reputacją po beznadziejnym półroczu w G2. To właśnie Fin przejmie pałeczkę prowadzącego, a komunikacja w NIP przejdzie na język angielski. Główny skład stworzy trzech Szwedów, Duńczyk i Fin.

I żeby nie było - Ninjas in Pyjamas na pewno potrzebują czegoś nowego. Ich zmiany w ostatnim czasie wydawały się bardzo nieprzemyślane. Na przestrzeni roku organizacja wydała niemal dwa miliony dolarów na transfery, a nie wiadomo, ile musiała wyłożyć jeszcze za wykup Virolainena z G2 Esports. Tymczasem w składzie wciąż nie ma klasycznego snajpera. Tę rolę pełnił w ostatnich miesiącach Patrick "es3tag" Hansen, ale Duńczyk nie odnajduje się w tym najlepiej. Dopóki z kolei cały czas w stanie spoczynku pozostaje Nicolai "device" Reedtz, nie wiadomo dokładnie, co NIP planuje zrobić w kontekście pozycji AWP-era. Po przyjściu Virolainena rzekomo ma ją objąć Fredrik "REZ" Sterner, a to też wiąże się ze sporym ryzykiem.

"Aleksib" ma więc przed sobą niełatwe zadanie, być może nawet trudniejsze niż to w G2, w co aż trudno uwierzyć. Z wyjątkowo pomieszanych puzzli trzeba ułożyć coś konkretnego. Dokąd dokładnie Ninjas in Pyjamas zmierzają, to chyba sam zarząd wie - a może tylko mu się tak wydaje. Niemniej jednak Virolainen ma pół roku na odbudowanie swojej renomy i doprowadzenie składu do konkretnych osiągnięć. Jeśli znowu zawiedzie, być może już nie dostanie tak lukratywnej szansy gry na szczycie esportowej sceny CS:GO.

Po dodaniu "Aleksiegob" Ninjas in Pyjamas mają następujący skład:

Aleksi "Aleksib" Virolainen

Patrick "es3tag" Hansen

Fredrik "REZ" Sterner

Hampus "hampus" Poser

Ludwig "Brollan" Brolin

Daniel "djL" Narancić (trener)

