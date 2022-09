Idealny trener do kariery w FIFA 23. Życie samo napisało scenariusz

EA Sports mocno promowało tryb kariery w FIFA 23 opcją wybrania prawdziwego menedżera z wielu lig, którym można rozegrać karierę według własnego uznania. Jedną z twarzy nowego akcentu był Thomas Tuchel - do niedawna szkoleniowiec Chelsea. Rozstanie Niemca z londyńskim klubem może przekonać graczy do wyboru właśnie jego jako swojego menedżera, którego losami pokierują.

REKLAMA

Zobacz wideo Relacja z PLE GG Gaming Weekend

Thomas Tuchel w FIFA 23

Nagłe wyrzucenie Thomasa Tuchela z Chelsea zaskoczyło całą społeczność świata piłki nożnej. Niemiec nie zaliczył co prawda najlepszego startu sezonu, a porażka z Dinamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów była wyjątkowo uwłaczająca, ale wydaje się, że reakcja zarządu "The Blues" to wyjątkowo pochopny ruch. Tuchela nie obroniły nawet zasługi i wygrana w Champions League z sezonu 2020/2021.

Takiego obrotu spraw najpewniej nie spodziewało się samo EA Sports. Kanadyjscy twórcy serii FIFA szykowali Thomasa Tuchela jako grywalnego menedżera w najnowszej z odsłon. W zamyśle gracze mieli mieć możliwość przejęcia nad nim kontroli i sterowania jego karierą według własnego uznania, nawet zmieniając jego domyślne miejsce pracy.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Mbappe w koszulce Realu? Tak miała wyglądać okładka FIFA 23

Wygląda na to, że wybór nowego klubu dla Niemca będzie nawet w tym wypadku koniecznością. Wszystko zależy od decyzji EA, które być może kompletnie usunie Tuchela z bazy menedżerów, dopóki ten nie znajdzie nowej posady. Istnieje też opcja, że na starcie gry ten dalej będzie szkoleniowcem Chelsea, gdyż Kanadyjczycy nie zdecydują się zmieniać pierwotnych realiów rozgrywki. Możliwe jednak, że EA odda już stery londyńskiego klubu Grahamowi Potterowi, który również będzie grywalnym trenerem z dokładnie odwzorowaną twarzą.

Jeśli jednak Thomas Tuchel będzie grywalną postacią w FIFA 23, to jego wybór w trybie kariery może być początkiem naprawdę ciekawej kampanii. Rozstanie z Chelsea wzbudziło sporo kontrowersji, a sympatycy piłki nożnej zastanawiają się, gdzie teraz pójdzie niemiecki trener. Gracze FIFA 23 będą mogli napisać tę historię na własnych zasadach, być może nawet odgrywając się na "The Blues" poprzez wybór innego angielskiego klubu.

EA jeszcze nie zdradziło, co planuje robić ze zwalnianymi menedżerami w najnowszej odsłonie serii i czy lista trenerów będzie stale aktualizowana. Jeśli tak to innym ciekawym wyborem pod tryb kariery będzie choćby Scott Parker - pierwszy szkoleniowiec zwolniony w tym sezonie Premier League, którego - równie pochopnie co Tuchela - wyrzucono z Bournemouth. O ostatecznej decyzji EA gracze dowiedzą się najpewniej po premierze FIFA 23. Ta odbędzie się 30 września.

Gracze LoL-a spotkali się w stolicy. Tak wyglądało ESPORT SPOT RIFT