To będzie najlepsza karta w FIFA 23? Mocny początek

FIFA 23 jeszcze nie wystartowała, a gracze już mogą ostrzyć sobie zęby na pierwsze karty, które pojawią się w Ultimate Team. Właśnie rozpoczęło się głosowanie na piłkarza miesiąca Premier League. Jego karta specjalna będzie jednym z pierwszych SBC po premierze gry. Solidnych kandydatów nie brakuje, ale w rękach graczy jest wybór tego, który zostanie wyróżniony.

Haaland i Jesus mocnymi kandydatami w FIFA 23

To będzie naprawdę gorący początek w FIFA 23. Gracze Ultimate Team dostaną szansę wyboru piłkarza sierpnia w pięciu czołowych, europejskich ligach. To pierwszy taki przypadek w historii serii. W czwartkowe popołudnie zaczęto plebiscyt dotyczący Premier League i najpewniej to właśnie on będzie się cieszył największą popularnością wśród społeczności.

Ciekawych kandydatów nie brakuje i zdecydowanie jest z kogo wybierać. Kilku piłkarzy zaliczyło naprawdę mocne wejście w sezon, ale mimo wszystko można raczej pokusić się o wytypowanie faworytów do nagrody i otrzymania pierwszej karty specjalnej z Premier League w FIFA 23. Lista nominowanych prezentuje się następująco:

Pascal Groß ~ Brighton

Erling Haaland ~ Manchester City

Gabriel Jesues ~ Arsenal

Aleksandar Mitrović ~ Fulham

Martin Odegaard ~ Arsenal

Nick Pope ~ Newcastle United

Rodrigo ~ Leeds United

Wilfried Zaha ~ Crystal Palace

Zdecydowanie pierwszy miesiąc zmagań należał do zawodników linii ofensywnej. Można się zresztą spodziewać, że gracze FIFA 23 najchętniej zagłosują właśnie na któregoś z napastników. Erling Haaland po sześciu meczach już ma na koncie dziesięć bramek, z których dziewięć strzelił w sierpniu. Norweg zamyka usta krytykom, udowadniając, że Premier League go nie przerasta. Napastnik City w FIFA 23 na pewno będzie miał świetne statystyki na starcie, a wizja karty, która tylko jeszcze bardziej je poprawi, naprawdę robi wrażenie. To może przekonać społeczność graczy.

Wadą potencjalnego SBC o Haalanda będzie jednak jego niewątpliwie wysoka jak na start gry cena. Dlatego też część głosujących może mimo wszystko postawić na Gabriela Jesusa bądź Aleksandara Mitrovicia. Ci może i nie mieli aż tak piorunującego miesiąca jak Haaland, ale niewątpliwie grali na bardzo wysokim poziomie, zaś czysto pod kątem patrzenia na FIFA 23, ich karty będą znacznie tańsze do zrobienia.

Niewątpliwie więc zapowiada się bardzo ciekawe głosowanie, którego wyniki wcale nie muszą być tak oczywiste. Swój głos można oddać na oficjalnej stronie EA Sports.

