Serbowie ostatnią nadzieją Polski. Bronią honoru naszej ligi esportowej

Zawodnicy na co dzień rywalizujący w Ultralidze nie radzą sobie najlepiej po wypłynięciu na europejskie wody. Turniej European Masters zdecydowanie nie idzie po myśli kibiców polskiego League of Legends. AGO ROGUE odpadło ze zmagań, zaś ostatnią nadzieją pozostało Zero Tenacity. Ich szanse na awans wciąż istnieją, lecz są niewielkie.

Illuminar i AGO nie dały rady

Z europejskiej ligi regionalnej, Ultraligi, na letnią odsłonę European Masters 2022 pojechały łącznie trzy zespoły. To ekipy, które zajęły trzy miejsca podium po rozegraniu wszystkich spotkań w ramach play-offów, czyli Zero Tenacity, AGO ROGUE oraz Illuminar Gaming. Ostatnia z wymienionych ekip jako jedyna nie dostała się bezpośrednio do głównego etapu turnieju, przez co swoją wartość miała udowadniać w fazie play-in.

Począwszy od samego startu rozgrywek ekipy z ERL-a dedykowanego Polsce i krajom bałtyckim nie radziły sobie najlepiej. Illuminar Gaming w wyniku losowania trafiło w play-inach do grupy z Vitality.Bee, For The Win Esports oraz Entropiq. Jasnym było, że największe wyzwanie będzie stanowiła ekipa z ligi francuskiej, zaś dwie pozostałe wydawały się byc w zasięgu polskich graczy.

Prawda okazała się jednak znacznie bardziej brutalna, a Illuminar na sześć meczów wygrało zaledwie dwa. I to przeciwko Entropiq, które nie zanotowało ani jednej wygranej. Lepiej niestety nie poradziło sobie AGO ROGUE. W teorii ich wynik jest znacznie bardziej okazały, wszak grali w głównym etapie turnieju, jednak bilans 1-5 rozczarowuje. Brak awansu można usprawiedliwić, wszak mierzyli się z potężnymi rywalami - X7 Esports oraz LDLC OL. W negatywny sposób zaskakuje jednak porażka nawet przeciwko rywalom z Grecji, Anorthosis Famagusta Esports.

Zero Tenacity ostatnią nadzieją

Dwie spośród trzech ekip zostały wyeliminowane. Na polu bitwy pozostało wyłącznie Zero Tenacity, które wciąż może awansować. Ich szanse są jednak niewielkie. To efekt słabego występu w pierwszej z dwóch kolejek grupowych spotkań. Mierząca się z Unicorns of Love Sexy Edition, Vitality.Bee i Giants drużyna dysponuje wynikiem 0-3, co stawia ją na szarym końcu stawki.

Aby wywalczyć awans, Zero Tenacity musi wygrać przynajmniej dwa z trzech spotkań w przeciągu jednego wieczoru. Te zostaną rozegrane już dzisiaj, a mecze z udziałem ekipy wywodzącej się z Ultraligi zobaczymy o następujących godzinach:

17:00 - Zero Tenacity vs Unicorns of Love Sexy Edition,

19:00 - Zero Tenacity vs Vitality.Bee,

21:00 - Zero Tenacity vs Giants.

Transmisję w języku polskim z turnieju European Masters realizuje ekipa Polsat Games. Ta dostępna jest w Internecie oraz telewizji.

