Mbappe w koszulce Realu? Tak miałą wyglądać okładka FIFA 23

Do ciekawych informacji z obozu EA Sports doszedł dziennik New York Times. Okazuje się, że kanadyjscy twórcy mieli przygotowaną specjalną okładkę gry FIFA 23 z Kylianem Mbappe w stroju Realu Madryt. Ostatecznie jednak Francuz nie zmienił barw, a pierwotny koncept EA musiał pójść do śmietnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Mbappe zmusił EA do zmiany okładki FIFA 23

Na początku letniego okienka transferowego wydawało się, że przenosiny Kyliana Mbappe do Realu Madryt to już tylko formalność. Francuza łączono z "Królewskimi" od dłuższego czasu i wreszcie pojawiły się idealne perspektywy, ażeby ten zamienił Paryż na Madryt.

Finalnie jednak zawodnik zszokował cały świat piłki nożnej, wybierając przedłużenie umowy z Paris Saint-Germain. W kuluarach mówiło się o astronomicznych pieniądzach i oddaniu Mbappe realnego wpływu na funkcjonowanie klubu. Sam Francuz tłumaczył, że przekonała go dalsza wizja budowania zespołu, ale jak było w rzeczywistości, tego najpewniej nigdy się nie dowiemy.

Kobiecy esport w końcu się rozwija? Coraz więcej wydarzeń

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Zwrot akcji był na tyle zaskakujący, że nawet samo EA Sports, w trakcie produkcji FIFA 23, było przygotowane na transfer Mbappe do Realu. Jak dowiedział się dziennik New York Times, kanadyjska ekipa zrobiła nawet wersję okładki z Francuzem w barwach madryckiego zespołu. Ostateczna decyzja piłkarza zmusiła EA do zmiany konceptu - Mbappe wciąż pozostał twarzą FIFA 23, ale pojawi się na niej w dobrze znanym trykocie PSG.

FIFA 23 pojawi się na półkach 30 września. Posiadacze wersji przedsprzedażowej otrzymają do niej dostęp trzy dni wcześniej, a więc 27 września.

Ostatnia nadzieja Ultraligi. Zero Serbowie ostatnią nadzieją Polski. Bronią honoru naszej ligi esportowej w heroicznej walce o awans