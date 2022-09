Najważniejsze wydarzenie w kobiecym esporcie. Grają Polki

Po wakacyjnej przerwie kobiecy Counter-Strike wraca do gry. Wszystkie zespoły już skupiają się na drugim sezonie ESL Impact League, który będzie dla nich najważniejszym wydarzeniem drugiej połowy trwającego sezonu. Cel to załapać się do globalnych finałów, gdzie zacznie się gra o prawdziwą stawkę.

ESL Impact League. Dwa polskie składy w grze o tytuł

W ramach europejskich rozgrywek regionalnych 2. sezonu ESL Impact League udział weźmie osiem zespołów. Są wśród nich dwie polskie ekipy - NAVI Javelins oraz Entropiq Queens. Pierwsza z drużyn brała już udział w minionej edycji, dochodząc nawet do półfinałów w decydującej fazie ligi. Dla przedstawicielek Entropiq będzie to za to debiut na tak wysokim szczeblu.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy po cztery składy w każdej. Do globalnych finałów załapią się tylko dwie drużyny z Europy. Tym razem konkurencja będzie jeszcze bardziej wymagająca niż w minionym sezonie, gdyż w rywalizację zaangażowały się nowe, renomowane organizacje. Swoje świeże piątki wystawią bowiem Astralis i Ninjas in Pyjamas. Obydwie marki są bardzo dobrze znane na scenie CS:GO, ale nigdy wcześniej nie angażowały się w zmagania kobiet.

Rywalizacja w Europie potrwa od 8 września do 23 października. Finały zaplanowane są z kolei na końcówkę listopada i tym razem zostaną rozegrane w Szwecji, a dokładniej w Jönköping. Ich pełna pula nagród wynosi 123 tysiące dolarów. W głównej fazie zagrają po dwie ekipy z Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz po jednej z Azji i południowej Afryki. W roli obrońcy tytułu do drugiego sezonu będzie przystępować Nigma Galaxy.

Pełna rozpiska grup w europejskiej dywizji prezentuje się następująco:

Grupa A:

Entropiq Queens

Nigma Galaxy

Ninjas in Pyjamas

NOFEAR5

Grupa B:

NAVI Javelins

Astralis

BIG EQUIPA

MostValuablePlayers

Kobiecy esport w końcu się rozwija? Coraz więcej wydarzeń