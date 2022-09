Kobiecy esport w końcu się rozwija? Coraz więcej wydarzeń

Ostatnie miesiące to prawdziwy przełom dla kobiecego esportu. Otwiera się na niego coraz więcej tytułów, które tworzą dla nich sensowny i sprawiedliwy ekosystem. Może i nadal nie jest to porównywalne ze standardami w męskim wydaniu sportów elektronicznych, ale sytuacja powoli się zmienia - wydaje się, że zdecydowanie na lepsze.

Lata posuchy i stagnacji kobiecego esportu

Minione lata to ogromny przeskok esportowej sceny na wielu płaszczyznach. W branżę angażują się naprawdę wpływowe podmioty. Najlepsi gracze mają okazję do zarabiania naprawdę dużych pieniędzy i rozwoju w profesjonalnych organizacjach z rozbudowanym sztabem. Obserwują ich rzesze wiernych fanów, którzy tysiącami schodzą się do aren na turnieje LAN-owe. Coraz lepiej wygląda to również w przypadku młodych, aspirujących esportowców. Ci mają szansę trafienia do akademii czołowych organizacji, a również i system rozgrywkowy stopniowo się pod nich zmienia.

To wszystko tyczyło się jednak mężczyzn. Kobiety nie miały łatwo w tej dyscyplinie. Brakowało turniejów i sensownych pieniędzy. Niewiele zespołów oferowało im kompleksowe możliwości rozwoju. Mówiąc wprost - kobiecy esport był w lesie, podczas gdy męski kwitł w najlepsze. Idealnie sytuację opisywały słowa Zainab "zAAz" Turkie, profesjonalnej zawodniczki CS:GO, która z czasem przeniosła się na VALORANTA. O damskiej scenie w Counter-Strike'u Szwedka wypowiedziała się bardzo bezpośrednio.

Potrzebujemy więcej turniejów i większej publiki. Jest ogromna różnica między męskim, a damskim CS:GO. Mam nadzieję, że zmieni się to pewnego dnia, ale ludzie muszą dać nam szansę. Też jesteśmy graczami i bardzo się staramy. To nudne mieć tylko kilka turniejów rocznie.

Brakowało regularnych cykli, które gwarantowałyby kobietom stałą rywalizację. Scena nie szła w żadnym konkretnym kierunku, przez co też nie zdobywała konkretnej publiczności. Tyczyło się to w zasadzie wszystkich tytułów esportowych. Dużo lepiej kobiety radziły sobie za to jako pełnoetatowe streamerki, stąd właśnie w tej branży gamingowej zaczęło pojawiać się dużo więcej przedstawicielek płci pięknej.

Przełom - kobiecy esport idzie w dobrą stronę

Aż wreszcie, po latach oczekiwań coś zaczęło się dziać. Na scenie esportowej zadebiutował VALORANT, którego ekosystem bardzo ciepło witał nowych graczy. Dość szybko stworzono też podwaliny pod rozwój w tytule dla kobiet, a kilka dużych organizacji - między innymi G2 Esports - założyło własne sekcje.

Być może pośrednio sprowokowało to do działania podmioty w CS:GO, gdyż na początku 2022 roku wystartował cykl ESL Impact. Ustabilizował on mocno realia w kobiecym Counter-Strike'u, tworząc zwarty kalendarz z różnego rodzaju wydarzeniami. Pojawiły się też konkretne pieniądze, które przyciągnęły nowe zawodniczki oraz większe marki. Obecnie na damskiej scenie CS:GO zaczyna się pojawiać coraz więcej znanych organizacji. Przed kilkoma miesiącami polską piątkę podpisało Natus Vincere. Świetnie radzi sobie brazylijska FURIA. Do stołu kobiecego CS:GO dosiadły się właśnie dwie inne duże organizacje - Ninjas in Pyjamas oraz Astralis.

Nie tylko Counter-Strike i VALORANT przyciągnęły do siebie kobiety. G2 Esports ogłosiło kilka dni temu stworzenie pierwszego w historii League of Legends w pełni damskiego zespołu. Realia zdecydowanie się zmieniają, a esport otwiera na jeszcze szersze grono odbiorców.

Ciekawe, jak temat rozwinie się na przestrzeni kolejnych lat. Na razi można mówić o konkretnych perspektywach, ale czy uda się je zrealizować w kontekście długofalowym, to już sama przyszłość pokaże. Niewątpliwie jednak kobiety wreszcie zyskały szansę do zaistnienia w esporcie. Trwało to zdecydowanie zbyt długo, lecz teraz nadchodzi ich czas.

