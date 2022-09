Esportowa liga jak NBA. Będą wielkie ogłoszenia

Riot Games to jeden z najmocniejszych graczy na rynku esportowym. Twórcy League of Legends stworzyli wokół własnego tytułu cały ekosystem, kontrolując wszystkie rozgrywki. Na podobne działania firma decyduje się także w przypadku swojej strzelanki, VALORANTA. Jak się okazuje, drużyny biorące udział w ligach partnerskich wkrótce będą musiały zgłosić swoje składy.

Riot Games centralizuje esport

League of Legends i VALORANT to wiodące tytuły na światowej scenie esportu. Łączy je nie tylko popularność, lecz także wspólny twórca - Riot Games. Firma zdecydowanie zdaje sobie sprawę z popularności i potencjału swoich produktów, kontrolując także rywalizację z udziałem najlepszych profesjonalnych zawodników.

Przez lata system działania Riotu mogliśmy poznać w League of Legends. Firma organizuje zmagania dedykowane poszczególnym regionom. Ligi, na podobieństwo chociażby NBA, mają model franczyzowy. Nie może w nich zagrać każdy, lecz wyłącznie formacje dysponujące prawami do występów. Te są niebotycznie drogie, o czym ostatnio przekonała się organizacja Heretics, wykładając na stół blisko 40 milionów dolarów.

W podobnym kierunku Riot chce kreować rozgrywki Valoranta. Tam jednak nie będzie występować model franczyzowy, gdzie drużyny będą mogły wykupić prawa do udziału w rozgrywkach, lecz partnerski. Oznacza to, że chętne organizacje po spełnieniu wymogów będą mogły nawiązać współpracę z Riotem, jednak bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak miało to miejsce w League of Legends.

Wkrótce wiele ogłoszeń?

O zamiarach stworzenia lig partnerskich w Valorancie usłyszeliśmy w pierwszej połowie 2022 roku. Od tamtego czasu na światło dzienne wychodzą nieoficjalne informacje, które zdradzają proces rekrutacji. Ten najprawdopodobniej został już zakończony, a drużyny otrzymały polecenie, aby zgłosić składy swoich drużyn do około połowy października. Tak wynika z informacji, które podała redakcja Dotsports powołując się na swoje anonimowe źródła.

Jeśli wiadomości są prawdziwe, wkrótce może czekać nas wysyp informacji od poszczególnych organizacji esportowych, którym udało się dostać do ligi partnerskiej. Co ciekawe, składy wcale nie muszą mieć charakteru finalnego i będą mogły zostać zmienione przed startem rozgrywek ligowych. Ten datuje się na luty przyszłego roku.

