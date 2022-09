Haaland ze specjalną kartą w FIFA 23. Mocne grono

W okresie letniego okienka transferowego Premier League absolutnie zdominowała temat wielkich transakcji i przenosin. Nie dziwi więc, że pierwsze ogłoszone karty Obiecujących Transferów w FIFA 23 tyczą się właśnie ligi angielskiej. Póki co EA Sports potwierdziło cztery nazwiska piłkarzy. Wszyscy reprezentują barwy czołowych klubów w stawce.

Obiecujące Transfery w FIFA 23

Bez zaskoczenia - pierwsza karta Obiecujących Transferów trafi do Erlinga Haalanda. Norwega już wcześniej wykorzystywano do promocji, zapowiadając, że ten otrzyma wyjątkowe wyróżnienie. Teraz EA Sports tylko postawiło kropkę nad "i". Napastnik Manchesteru City na pewno będzie obiektem pożądań wielu graczy Ultimate Team. Jego karta zawsze miała bardzo wszechstronne statystyki. Do tego dochodzi świetna sylwetka, wysoki wzrost oraz możliwość łączenia go z innymi piłkarzami Premier League. Wymarzony napastnik na start gry.

Specjalne karty trafią też na pewno do Raheema Sterlinga, Richarlisona oraz Darwina Nuneza. Tu również obyło się bez niespodzianki, gdyż przenosiny wymienionych zawodników odbiły się szerokim echem w świecie piłki nożnej, a na stół poszły za nich wielkie pieniądze. Na razie ta czwórka została potwierdzona jako przedstawiciele grona Obiecujących Transferów.

Do tej grupy trafi z pewnością znacznie więcej nazwisk z różnych lig. Kanadyjscy twórcy zapewne rzucą na ten temat nieco więcej światła już niebawem, gdyż premiera FIFA 23 jest zaplanowana na końcówkę września.

Przypominając - karty Obiecujących Transferów mają początkowo identyczne statystyki względem podstawowych wersji zawodników. Te jednak zaczną się zmieniać wraz z łapaniem się określonego zawodnika do drużyny tygodnia. Karty Obiecujących Transferów mogą się więc stopniowo ulepszać do naprawdę wysokiego poziomu. Kwestia to zainwestować we właściwego zawodnika, który nie zawiedzie w rozpoczynającym się sezonie. Ceny kart będą się stale zmieniać, dlatego najlepiej jest zdobyć te najciekawsze na tak szybko jak tylko to możliwe.

