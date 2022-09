Polska Liga Esportowa wchodzi na "Nowy Poziom" i uruchamia projekt edukacyjno-esportowy dla graczy

Podczas konferencji ramówkowej, która odbyła się 5 września w Elektrowni Powiśle w Warszawie, Polska Liga Esportowa zaprezentowała założenia projektu PLE: Nowy Poziom. Głównymi celami ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest popularyzacja esportu w Polsce, wychowywanie nowych mistrzów, a nade wszystko stworzenie ścieżki rozwoju i edukacja młodych graczy.

Budowa esportowych fundamentów

PLE : Nowy Poziom to unikalny projekt esportowo - edukacyjny i pierwsze w Polsce masowe rozgrywki osadzone w profesjonalnej strukturze. W ramach tego przedsięwzięcia stworzymy pionierską sieć rozgrywek na poziomie graczy-amatorów, która ma na celu oddolne budowanie struktur polskiej sceny esportowej oraz rozwijanie kompetencji graczy. Działania przewidują ligi i turnieje na poziomie szkół, miast, regionów i kraju, które będą połączone w strukturze z rozgrywkami Polskiej Ligi Esportowej.

Nowy Poziom to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie graczy, przez stworzenie miejsca do rywalizacji i nauki. Według badania Game Story 2, przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS, w Polsce aż 87% nastolatków w wieku 12-18 lat gra w gry komputerowe, mobilne lub konsolowe minimum raz w tygodniu. Jako Polska Liga Esportowa chcemy pokazać, że esport to nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale również zawody przyszłości, szansa na rozwój i karierę w wielu pokrewnych dziedzinach.

Mistrzowie będą wychowywać nowych mistrzów

Zmagania esportowe w ramach projektu PLE: Nowy Poziom odbędą się w 16 województwach, a uczestnicy będą rywalizować w czterech tytułach - Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT, FIFA oraz Clash Royale. Każda z gier będzie miała ambasadora turnieju, którego zadaniem będzie nie tylko promocja rozgrywek, ale również edukacja młodych adeptów. W CS:GO status ambasadora powierzyliśmy Mariuszowi "Loordowi" Cybulskiemu, w VALORANT tę rolę obejmie Kamil "baddyG" Graniczka, w FIFA będzie to Bartosz "bejott" Jakubowski, a zawodników Clash Royale poprowadzi Marcin "PowP" Lepczyński.

W każdej z gier najlepsi gracze w danym województwie awansują do finału regionalnego, gdzie zmierzą się z czterema mistrzami sąsiadujących krain. W finale ogólnopolskim wystąpią najlepsi zawodnicy czterech regionów naszego kraju. Docelowo w kolejnych latach chcemy uformować 16 akademii esportowych, z podziałem na województwa i wsparciem dużych ośrodków miejskich.

Start zapisów do premierowej edycji PLE: Nowy Poziom już 9 września, a pierwsze eliminacje wystartują 24 września.

