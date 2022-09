Czego brakuje polskiej scenie LoL-a? Głos zabrała społeczność

Oczy miłośników polskiej sceny League of Legends w ostatni weekend pozostawały kupione na Warszawie, a dokładnie turnieju ESPORT SPOT RIFT z Mercedes-Benz. Trzecia odsłona turnieju LAN-owego w warszawskim lokalu poświęconym sportom elektronicznym ponownie zdobyła spory rozgłos. Tym razem nie tylko grano w LoL-a. Zawody okazały się znakomitym momentem do licznych dyskusji.

Turniej otwarty dla wszystkich

ESPORT SPOT RIFT z Mercedes-Benz to rozegrany w ubiegły weekend turniej League of Legends. Rozgrywki odbyły się w pełni w lokalu przy ul. Zajęczej 2a w Warszawie, a swoich sił mogli spróbować wszyscy zainteresowani, którzy zdążyli zapisać się do zawodów. Szesnaście przewidzianych przez organizatorów miejsc rozeszło się w mniej niż 30 minut.

Sponsorem rozgrywki została marka luksusowych samochodów, Mercedes-Benz. Dzięki temu zawodnicy rywalizowali nie tylko o nagrody pieniężne, lecz także rzeczowe ufundowane przez głównego partnera. Otwarty charakter imprezy sprawiał, że na polu bitwy mogliśmy obserwować zarówno zawodników, którzy na co dzień występują w rodzimej Ultralidze, lecz także wschodzące talenty sceny.

Po dwóch dniach rozgrywek, które przełożyły się na blisko 20 godzin emocjonującej zabawy po tytuł mistrza sięgnęła ekipa CI BEZ PLAYOFFÓW. To formacja składająca się w większości z zawodników, którzy jeszcze kilka tygodni temu walczyli o tytuł mistrza Polski. Jak jednak sugeruje sama nazwa, gracze polegli nim zdołali dostać się do play-offów europejskiej ligi regionalnej dedykowanej także naszemu krajowi.

Okazja do dyskusji

ESPORT SPOT RIFT z Mercedes-Benz był nie tylko okazją do zabawy i rywalizacji o atrakcyjne nagrody, lecz przede wszystkim spotkania i dyskusji. Patronami medialnymi wydarzenia zostały redakcje Sport.pl oraz Gadają o Esporcie. Ci drudzy podczas eventu zorganizowali kilka paneli dyskusyjnych. Poruszano najróżniejsze tematy, jednak wszystkie w kontekście polskiej sceny esportowej, a jej stan był często punktem wyjścia do dalszych dywagacji.

W jednym z paneli udział wzięło dwóch zawodników: Tomasz "Badlyyga" Badłyga oraz Damian "Damkex" Jagiełło. Gracze reprezentują kolejno Gentlemen’s Gaming oraz Team ESCA Gaming, a w ostatnich miesiącach czynnie rywalizowali o najwyższe lokaty, a także wyjazd na European Masters.

Dyskusja z udziałem Badlyygi i Damkexa była skupiona w głównej mierze na polskiej scenie League of Legends. Jej aktualny stan, a także kierunek rozwoju, w ostatnim czasie podlega częstym rozmowom. Nie inaczej było i tym razem, a profesjonalni gracze wraz z prowadzącymi panel Dawidem "Dejfem" Wawrykiem oraz Piotrem "CzarnymPiotrusiem" Barańskim chętnie podejmowali dyskusję o tym, czego aktualnie brakuje na lokalnym podwórku.

Czego brakuje polskiej scenie League of Legends?

Podczas trwającej blisko trzydzieści minut dyskusji temat podjęto z trzech różnych perspektyw - komunikacji, organizacji esportowych oraz całości esportu. Pierwszym z nich były działania poszczególnych podmiotów esportowych w mediach społecznościowych. Temat nie został poruszony przypadkowo, wszak zarówno Badlyyga jak i Damkex zyskali w krótkim czasie na popularności poprzez tworzenie angażujących, zabawnych i wyróżniających się treści.

Obaj zawodnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejszym brakującym elementem w tym kontekście są przede wszystkim chęci. Operując swoim przykładem jasno zasugerowali, że stworzenie chętnie oglądanych postów aktualnie nie jest ciężkie. Ich brak wynika z małej motywacji działających podmiotów i osób. Te z kolei może wywodzić się z niewielkich budżetów na działania w tej materii.

Wiele zarzucono także organizacjom esportowym, które pomimo uczestnictwa w Ultralidze, nie angażują się w wystarczający sposób w życie sceny. Choć wyróżniających się przykładów nie brakuje, to część formacji działa w sposób niezwykle cichy i nie pasujący do branży rozrywkowej, jaką niewątpliwie jest esport. Brak angażujących treści, wchodzenia w dyskusję z innymi uczestnikami zjawiska, czy nawet sprzedaży gadżetów, co mogłoby wzbogacić budżet drużyny. Zamiast tego działania ograniczają się do wypłacania pensji zatrudnionym na krótki czas zawodnikom.

Dyskusję w świetny, a zarazem celny sposób podsumował Damkex. Pod koniec panelu stwierdził "jest jedna rzecz, której brakuje na polskiej scenie. Są to dosłownie chęci". W skupionej na wytykaniu błędów rozmowie nie zabrakło jednak pozytywnych słów. Zawodnicy na plus ocenili niedawne wydarzenia, które przyczyniają się do aktywizacji sceny. Mowa rzecz jasna o turniejach LAN-owych - ESPORT SPOT RIFT czy Displate Meet at Rift. Za wartą uwagi inicjatywy uznano także niedawne watch party zorganizowane przy okazji finałów Ultraligi.

