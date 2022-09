Kto pojedzie na MŚ? Decydujący mecz w europejskich rozgrywkach

Mistrzostwa świata to najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu League of Legends. Turniej odbywa się co roku w okolicach października i udział w nim stanowi spełnienie marzeń dla wielu profesjonalnych zawodników. Dziś o tę szansę zawalczą gracze Misfits Gaming oraz Fnatic. Mecz rozdysponuje ostatni, czwarty bilet na Worldsy przynależący do europejskich rozgrywek.

Mecz o najwyższą stawkę

Niewątpliwym marzeniem każdego sportowca i esportowca jest zostanie najlepszym na świecie w swojej dziedzinie. W przypadku graczy League of Legends szansą na to osiągnięcie jest wygranie mistrzostw świata, które odbywają się cyklicznie co roku w okolicach października. W rozgrywkach udział biorą wyłącznie najlepsze drużyny z wiodących regionów.

O wyjazd na Worldsy już w piątek, 2 września, o godzinie 18:00 zagrają ekipy Misfits Gaming oraz Fnatic. Mecz w drugiej rundzie drabinki przegranych play-offów League of Legends European Championship nie tylko zadecyduje o udziale w najważniejszym turnieju, lecz ma także inne znaczenie. Przegrany musi pogodzić się z końcem dalszej rywalizacji o tytuł mistrza Europy, odpadając z rozgrywek.

Która drużyna okaże się lepsza? To ciężko ocenić, jednak pewne argumenty mówią o wyższości Fnatic. W rozgrywkach zasadniczych ekipy szły łeb w łeb, kończąc rozgrywki z tym samym wynikiem. Bilans w mapach, biorąc pod uwagę tie-breaker, faworyzuje Misfits. Ich rywale pokazali się jednak z lepszej strony w swoim pierwszym meczu play-offów. Ekipa po reverse sweepie pokonała Excel, zaś Vetheo i spółka zanotowała porażkę wynikiem 3-1 przeciwko rozpędzonym przedstawicielom G2 Esports.

LEC to nie tylko Misfits i Fnatic

Choć mecz Misfits przeciwko Fnatic z perspektywy fanów oczekujących Worldsów wydaje się najważniejszy, przez weekend obejrzymy dwie inne intrygujące serię. W sobotę o godzinie 17:00 odbędzie się mecz półfinałowy drabinki wygranych, gdzie o udział w wielkim finale i bilet do fazy grupowej Worldsów zagrają G2 Esports i Rogue.

Niedzielne spotkanie to natomiast rywalizacja z udziałem MAD Lions przeciwko wygranemu z meczu Fnatic - Misfits Gaming. Jego uzupełnienie poznamy już w piątkowy wieczór, zaś sam mecz rozpocznie się o godzinie 17:00.

Transmisja ze wszystkich spotkań League of Legends European Championship w języku polskim realizowana jest przez Polsat Games. Mecze można oglądać w telewizji oraz Internecie.

