Polacy oskarżeni o ustawianie meczów esportowych. Poważne zarzuty

Temat ustawiania spotkań w esporcie wraca jak bumerang. Pomimo upływu lat nadal znajdują się zawodnicy, którzy w bardzo niesportowy sposób szukają sobie okazji do dorobku. Tym razem cień podejrzeń padł na świeżą, europejską sklejkę. Jednym z jej graczy jest Polak, Gabriel "gab" Jaroszuk.

Polski gracz CS:GO oskarżony o oszustwo

schadE halt to względnie świeża formacja, która narodziła się po zakończeniu przerwy wakacyjnej na scenie CS:GO. W jej skład weszło dwóch Niemców, dwóch Ukraińców i Polak - Gabriel "gab" Jaroszuk. Przez krótką chwilę w zespole występował również Rand "Rand" Kadir. Drużyna wzięła udział między innymi w kwalifikacjach do Elisa Invitational Fall 2022. To właśnie w kontekście tej rywalizacji nabrano podejrzeń odnośnie wiarygodności schadE halt.

Organizatorzy dokładniej przyjrzeli się dwóm spotkaniom, jakie skład rozegrał w ramach eliminacji. Ich zdaniem schadE halt manipulowało przebiegiem meczu, umyślnie przegrywając poszczególne mapy. Sprawa została przekazana do Komisji Integralności Sportowej (ESIC) w celu przeprowadzenia dalszego śledztwa.

Tymczasem schadE halt zdyskwalifikowano z eliminacji do Elisa Invitational Fall 2022. Skład ustosunkował się do zarzutów, wydając na Twitterze kilka oświadczeń. "Rand" odciął się od tematu, zarzekając się, że jeśli cokolwiek było na rzeczy, to on nie zarobił z tego ani centa. Zbiorowy wpis wypuścił Thomas "powerYY" Becker. Niemiec zaprzeczył oskarżeniom o ustawienia meczów i oszustwa, punktując, iż nikt nie opublikował żadnych dowodów w tej sprawie.

Póki co sytuacja wciąż jest rozwojowa, a temat tylko się nagłaśnia. W minionych godzinach rosyjski informator Aleksiej "OverDrive" Birukow jasno zasugerował, że w machlojki zamieszana jest również polska ekipa - PALOMA. W tej sprawie również nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych poszlak. Dopóki śledztwo trwa, trudno powiedzieć, jak poważne konsekwencje grożą oskarżonym zawodnikom. Wszystko może zakończyć się nawet kilkuletnią dyskwalifikacją, co w efekcie mogłoby oznaczać pośrednie przekreślenie ich przyszłości w esporcie.

