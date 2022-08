Polski esportowiec zmienia zespół. Dołączył do innego rodaka

Po rotacjach w składzie ENCE Olek "hades" Miskiewicz na kilka tygodni pożegnał się z występami w turniejowych rozgrywkach Counter-Strike’a: Global Offensive. Snajpera jednak już wkrótce zobaczymy na serwerze. Wszystko za sprawą dołączenia do organizacji Finest na zasadach wypożyczenia.

Nieoczekiwane zmiany w ENCE

Polscy sympatycy Counter-Strike’a: Global Offensive zdecydowanie mieli powody do radości. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zawodnicy z Polski byli częścią składu, który wojował na międzynarodowej scenie turniejowej. ENCE z Olkiem "hadesem" Miskiewiczem i Pawłem "dychą" Dychą w składzie występowało podczas najważniejszych rozgrywek, gdzie zaliczało naprawdę dobre wyniki.

Zespół na przestrzeni pierwszej połowy 2022 roku wielokrotnie stawał na podium prestiżowych zawodów. Pierwszym znakomitym wynikiem było dojście do finałów ESL Pro League Season 15, gdzie lepszą formacją okazało się FaZe. Zespół w późniejszym czasie wygrał BLAST Premier: Spring EU Showdown, a także dotarł do półfinałów PGL Major Antwerp 2022. Kolejny finał przyniosło IEM Dallas, kiedy skład z uwagi na chwilowy angaż Janusza "Snaxa" Pogorzelskiego zespół był większościowo polski.

Niestety, wszystko co dobre, prędko się kończy. Pomimo dobrych wyników, które przełożyły się na osiągnięcie 2. miejsca w rankingu HLTV, hades w dniu 5 sierpnia został odsunięty od wyjściowego składu ENCE. Jego miejsce zajął dotychczasowy zawodnik Movistar Riders, Alvaro "SunPayus" Garcia.

hades wraca na serwery

Miskiewicz nie osiadł na laurach, występując w polskich składach podczas kwalifikacji do ESL Mistrzostw Polski. Praktyka pomimo chwilowej przerwy zdecydowanie mu się przyda, wszak 29 sierpnia zawodnik dołączył Finest. Nie jest to pełnoprawny transfer, lecz jedynie wypożyczenie do listopada bieżącego roku. Gracz wciąż pozostaje związany kontraktem z ENCE do końca 2023 roku. Do przedłużenia doszło przed zaledwie kilkoma miesiącami.

Team Finest to międzynarodowy skład, aktualnie skupiający zawodników o trzech narodowościach: trzech Szwedów, Polaka oraz Estończyka. Ciekawostką jest, że hades nie będzie pierwszym biało-czerwonym pod szyldem organizacji. Głównym trenerem zespołu jest Jędrzej "Bogdan" Rokita.

