Kolejny Polak z awansem. Trymbi jedzie na mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata to bez żadnych wątpliwości najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu League of Legends. Jak się okazuje, wystąpi na nich kolejny Polak. Tym razem na zawody zakwalifikował się Adrian "Trymbi" Trybus, który wraz z drużyną Rogue pokonał w 1. rundzie play-offów LEC hiszpańskie MAD Lions.

Niezwykle bliska seria

W piątek, 26 sierpnia, rozpoczęto zmagania w ramach play-offów League of Legends European Championship. W rywalizacji o formie drabinki turniejowej udział bierze wyłącznie sześć najlepszych drużyn z rozgrywek zasadniczych. Pośród nich należy wymienić dwie, które są reprezentowane przez graczy z Polski: Rogue oraz G2 Esports.

Pierwsza z nich wzięła udział w inaugurującym spotkaniu, gdzie ich rywalem było MAD Lions. Mecz rozegrał się w formacie best of five, czyli do trzech wygranych map. Jego stawką był nie tylko awans do półfinału drabinki wygranej LEC, lecz także pewność udziału w nadchodzących mistrzostwach świata.

Przebieg zmagań był emocjonujący, wszak jego przebieg sprowadził się do pełnego regulaminowego czasu. Jego pierwsza odsłona poszła po myśli MAD Lions, które zdominowało rywali w kwestii kontroli celów mapy. Do zamknięcia potrzebowali jednak blisko 40 minut. To zwiastowało zaciętą rywalizację, którą otrzymali widzowie trwającej kilka godzin serii. Jej ostatecznym zwycięzcą okazało się jednak Rogue.

Kolejny Polak zagra już w sobotę

Zwycięstwo Trymbi’ego oraz Rogue zagwarantowało zespołowi pewność udziału w nadchodzących mistrzostwach świata. W kolejnym dniu play-offów LEC także nie zabraknie emocji związanych z biało-czerwonymi, wszak w sobotę, już o 17:00, swój mecz rozpocznie G2 Esports. Rywalem Marcina "Jankosa" Jankowskiego i spółki będzie wycofująca się z LEC ekipa Misfits Gaming.

Sytuacja G2 Esports jest znacznie bardziej komfortowa, wszak zespół nie musi walczyć o wyjazd na Worldsy. Z uwagi na dotychczasowe wyniki, drużyna jest pewna występu w walce o tytuł mistrza świata. Play-offy mogą jednak stworzyć różnice. Wszak to od ich przebiegu zależy, od którego etapu ekipa rozpocznie zmagania na najważniejszych zawodach roku.

Transmisja ze wszystkich spotkań play-offów League of Legends European Championship dostępna jest na kanale Polsat Games w serwisie Twitch.TV.

