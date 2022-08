Wielki turniej Apex Legends. Wejdź do gry

Apex Legends nie jest najpopularniejszą grą jeśli chodzi o esport, ale za to cieszy się ogromnym powodzeniem wśród casualowych graczy. Uznaliśmy, gra od EA to doskonała produkcja do wspólnej zabawy.

Wielki turniej Apex Legends

Turniej rozpocznie się w sobotę o godzinie 19, ale show rozpoczniemy już 60 minut wcześniej. W rolę komentatorów wcielą się streamerzy jelliedcorn i sabz, a także Patryk Stec z naszej redakcji. Nadal możecie zapisywać się do turnieju, a wszelkie informacje znajdziecie na Discordach streamerów. Formularz w odnośniku.

Postanowiliśmy zapytać bohaterów sobotniego wydarzenia o nowy sezon Apex Legends. Czy meta mocno uległa zmianie? - Ciężko powiedzieć w aktualnym momencie - mówi popularny jellied. - Nie mieliśmy za wiele turniejów w ostatnim czasie, a jeśli były to głównie w Ameryce, więc ciężko mi się odnieść. Osobiście uważam, że nowa postać zdecydowanie ma potencjał i jest jest ciekawa, jeśli chodzi o competitive. Jednak będzie bardzo trudna do poprawnego zagrania, więc sporo czasu zaczekamy zanim stanie się popularna w tym środowisku.

Sabz za to zwróciła uwagę na inny aspekt. - Myślę, że obecna meta bardzo się zmieniła w tym sezonie i większość legend jest przez to grywalnych. Vantage jest postacią, która może patrzeć pod wieloma kątami, przez co snajperka jest bardzo dobra do rozpoczęcia fightu lub trzymania kogoś na dystans bez marnowania amunicji.

Wskazówki dla graczy

Zapytaliśmy jellieda i sabz o wskazówki dla uczestników sobotniego turnieju. - Bardzo ogólna oraz życiowa porada to przede wszystkim pamiętanie o tym, że porażka to część procesu. Nie przejmuj się i dalej rób swoje. Do początkujących graczy powiedziałbym, żeby znaleźli sobie ekipę, a dla samotnych wilków, by skupili się na swoich błędach, nie tracili energii oraz skupienia przez słabszych teammate'ów - mówi jellied.

- Nie przejmować się tak bardzo rangą i próbować uczyć się na błędach po każdej grze - mówi za to sabz. Co odpowiedziała na pytanie o ulubioną postać? - Moją ulubioną postacią jest Wraith, dzięki jej umiejętnością mogę grać bardziej agresywnie bez pomocy drużyny.

Jellied za to dokonał innego wyboru. - Ciężko mi zdecydować się na jedną konkretną postać, bo lubię praktycznie każdą, ale mój głos dostałaby Wattson

Transmisja z turnieju rozpocznie się o godz. 18 w najbliższą sobotę. Możecie ją oglądać na kanałach jelliedcorna oraz sabz.