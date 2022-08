Refleks nie z tej ziemi. Wielki esportowy talent szokuje

600 tysięcy euro. Tyle w styczniu G2 Esports zapłaciło Natus Vincere za Ilję "m0NESY'ego" Osipowa. Transfer z ogromnym rozgłosem, zdecydowanie przełomowy w historii CS:GO. Pytanie tylko, czy rzeczywiście młodziutki Rosjanin jest wart takich pieniędzy? Pierwsze duże turnieje i miesiące spędzone na szczycie esportowej sceny są dla niego prawdziwą weryfikacją.

"m0NESY" przyszłością G2 Esports i sceny CS:GO

Osiem miesięcy i ósmy turniej, który rozgrywa w barwach G2 Esports "m0NESY". Lista sukcesów drużyny jest bardzo krótka, żeby nie powiedzieć, iż po prostu nie istnieje. Poza finałem IEM Katowice 2022 "Samurajowie" nigdzie dalej nie zaszli. Nie do końca sprawdził się koncept projektu przewidziany na trwający sezon, stąd też w sierpniu wykonano dwie zmiany w składzie. Jednak to, że G2 niespecjalnie się wiodło, nie znaczy wcale, iż stracił na tym sam Osipow.

Rosjanin wreszcie dostał szansę pokazania się szerszej publice. Już wcześniej zdobył spory rozgłos - z zawodowymi graczami rywalizował w zasadzie od 14 roku życia i bardzo szybko trafił pod skrzydła akademii Natus Vincere. Mimo wszystko to właśnie w obecnym roku rzucono mu prawdziwe wyzwanie. Sam Osipow zarzekał się jednak, że presji nie odczuwa, o czym wspominał, gdy rozmawiał ze Sport.pl w lutym przy okazji IEM Katowice.

Jak na razie nie poznałem tej atmosfery, bo nigdy nie grałem na tak dużym LAN-ie. To będzie mój pierwszy raz. Tak, mój zespół mocno mi pomaga. Bardzo mnie wspierają, kiedy jestem w stresujących sytuacjach. Praktycznie nie czuję dzięki temu presji. Zachowuję zimną krew.

I słowa te potwierdził czynami. Chociaż zdarzały mu się drobniejsze obniżki formy, tak "m0NESY" trzyma bardzo równy poziom. G2 po dłuższym czasie znalazło snajpera, który gwarantuje regularność, mając przy tym ogromny wpływ na skuteczność całej drużyny. Osipow nawet w pojedynkę potrafi uratować kolegów z opresji. Rosjanin stara się zdjąć choć część ciężaru z braci Kovaców, którzy są fundamentem G2 od kilku lat.

Zagrania Rosjanina robią wrażenie

W sieci nie brakuje już klipów z oficjalnych spotkań rozegranych przez "m0NESY'ego", na których zawodnik pokazuje swoje ponadprzeciętne umiejętności. Już na swoim debiutancki turnieju, BLAST Premier Spring, w pojedynkę pokonał czterech graczy Made in Brazil - akcja z pewnością trafi do zestawienia najlepszych zagrań 2022 roku.

Publiczność go nie peszy. IEM Katowice był jego pierwszym turniejem na wielkiej scenie z kilkunastotysięczną publiką. Tymczasem półfinał rozgrywek i mecz z - o ironio - Natus Vincere to prawdziwa laurka w CV Osipowa. Wydaje się wręcz, że ten młodzian po prostu jest stworzony do gry pod presją. Może i brakuje mu jeszcze doświadczenia czy ogłady, lecz te aspekty przyjdą z czasem. Na pewno za to nie można odmówić mu talentu, który tylko rozkwita.

Zupełnie przeciwne stanowisko zajął przed przenosinami Rosjanina trener głównej drużyny NAVI, Andrij "B1ad3" Hordenskij. Zdaniem Ukraińca "m0NESY" nie panuje nad swoimi nerwami, a sam transfer do G2 Esports to skok na wyjątkowo głęboką wodę.

Nie jest doświadczony. W NAVI zauważyliśmy, że staje się bardzo nerwowy w ważnych meczach. Nie radził sobie najlepiej, grając w nich w akademii.

Choć "B1ad3" niewątpliwie należy do grona najlepszych szkoleniowców na świecie, tak w tym wypadku ewidentnie się pomylił. Po ponad połowie roku gry "m0NESY'ego" w G2 trzeba powiedzieć, że wszystko jest na właściwej drodze. Kwestia to zdrowo ułożyć zespół - indywidualnie Osipow da sobie radę. W czwartkowy wieczór ustrzelił swojego pierwszego ace'a w barwach "Samurajów" w trakcie meczu z BIG. G2 Esports wciąż walczy o załapanie się do finałów BLAST Premier Fall. Kolejne spotkanie zespół rozegra już dziś o 20:00 z Vitality.

