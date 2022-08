Nie tak miało być. Słaby występ polskich esportowców

Zmagania wszystkich europejskich lig regionalnych sprowadzają się do European Masters. Turnieju, w którym udział biorą wyłącznie najsilniejsi przedstawiciele poszczególnych regionów. W miniony wtorek rozpoczęły się zmagania w ramach letniej odsłony zawodów, a jej pierwszy etap nie zakończył się po myśli wszystkich zawodników z Polski.

Illuminar Gaming poza turniejem

European Masters to złożone rozgrywki, które składają się na wiele pomniejszych etapów i ich elementów. Pierwszym z nich jest faza play-in, gdzie występują drużyny, które osiągnęły niekoniecznie szczytowy rekord w swojej lidze regionalnej. Szesnaście zespołów prowadzi w nim rywalizację o cztery miejsca w głównym etapie turnieju.

Bieżąca odsłona zawodów szybko przekreśliła szanse na awans Illuminar Gaming. W pełni polski zespół, który awansował jako 3. miejsce z Ultraligi, trafił do jednej grupy z Vitality.Bee, For The Win Esports oraz Entropiq. Była to w zasadzie rywalizacja pomiędzy trzema zespołami, wszak ostatnia w wymienionych ekip zakończyła zmagania z sześcioma porażkami, szybko żegnając się z rozgrywką.

Niestety, podobny los podzieliło Illuminar Gaming, które ostatecznie znalazło się na 3. miejscu w swojej grupie. Aby przejść dalej, należało znaleźć się w najlepszej dwójce. Zespół zakończył zmagania z wynikiem 2-4, co oznacza, że przegrał wszystkie spotkania oprócz tych przeciwko Entropiq.

Polacy wojują także zagranicą

Illuminar Gaming to jedyna formacja, która zagrała w play-in wywodząc się z Ultraligi. Nie oznacza to jednak, że Polaków nie spotkamy w innych formacjach. W przypadku omawianego etapu turnieju byli to: Jakub "Jactroll" Skurzyński w Vitality.Bee, Adrian "Mrozku Skonieczny w JD|XL, Dawid "Melonik" Ślęczka i Paweł "Czekolad" Szczepanik w GameWard oraz Kacper "Daglas" Dagiel w Anorthosis Famagusta.

Smutny los Illuminar Gaming podzieliła formacja JD|XL. Na największe wyróżnienia zasługują z kolei drużyny z Francji, które zajęły 1. miejsca w swoich grupach, nie tracąc ani jednej gry. Wejście drużyny, która awansowała z grupy, do głównego etapu turnieju nie jest przesądzone. Zadecydują o tym mecze barażowe, które rozpoczną się już jutro, w sobotę 27 sierpnia.

