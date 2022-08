Idealny bramkarz do FIFA 23. Courtois, Ederson, a może Szczęsny?

Dobór bramkarza w FIFA Ultimate Team często opiera się na bardzo niepewnych domysłach. Statystyki nie zawsze mają w tym przypadku tak istotne znaczenie jak w przypadku pozostałych pozycji. Istotne jest więc znalezienie skutecznego golkipera, który przy okazji zapewni ciekawe połączenia zgrania z obrońcami.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Bramkarze w FIFA 23

W ostatnich latach największą popularnością cieszyli się przede wszystkim wysocy bramkarze. Najrzadziej zdarzały im się wpadki, radzili sobie lepiej przy górnych piłkach, a do tego całkiem przyzwoicie i w sytuacjach sam na sam. Z tego względu często do składów dobierano golkiperów pokroju Gianluigiego Donnarummy czy Thibaulta Courtoisa. Obydwaj oferowali dodatkowo sensowne połączenia z linią obrony.

W przypadku FIFA 23 wspomniana dwójka niewątpliwie utrzyma sympatie fanów. Zarówno bramkarz PSG jak i Realu Madryt zostaną wysoko ocenieni, a w ich klubach i ligach nie brakuje klasowych stoperów do dobrania pod nich samych.

Polscy rywalizują walczą o mistrzostwo Europy. Ważny weekend

Nieco mniej oczywistym wyborem będzie Mike Maignan. Bramkarz AC Milanu najpewniej zostanie oceniony najwyżej ze wszystkich golkiperów z Serie A. Ma za sobą świetny sezon. Nie do końca może to powiedzieć o sobie Wojciech Szczęsny. Polak raczej zawsze był uważany za typowego "zapychacza" składu w Ultimate Team czy też zawodnika nadającego się do wrzucenia w SBC. Tym razem jednak Szczęsny nie może liczyć na wiele - w FIFA 22 miał ocenę 86, lecz niemal na pewno zostanie ona obniżona.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Premier League klasycznie zdominują Alisson z Edersonem. Być może kogoś przekonają jeszcze do siebie David De Gea czy Hugo Lloris, ale raczej tych dwóch nie będzie opcjami na dłuższą metę. Brazylijczycy z City i Liverpoolu niezmiennie podtrzymają swoje rządy. Ciekawe, jak zostanie oceniony Łukasz Fabiański. Polak stale utrzymywał od lat swoją ocenę w okolicach 80 punktów. Dobry wybór na sam start budowy drużyny, gdyż raczej nie będzie kosztował wiele.

Mamy mistrza świata. Polak najlepszy w Tetrisie

Najnudniej w Bundeslidze - tu od bardzo dawna jest tylko jeden sensowny wybór. Chodzi oczywiście o Manuela Neuera. Mimo wszystko Niemiec nie zawsze wpisuje się w metę gry idealnie i często gracze ze składami z ligi niemieckiej wolą poszukać sobie alternatyw spoza Bundesligi.

W FIFA 23 uznanie zdobędą też bramkarze, którzy będą łączyć się z Francuzami. Jak pisaliśmy w jednym z tekstów przed kilkoma dniami, najpewniej to znowu właśnie trójkolorowi i piłkarze z Ligue 1 przypadną do gustu graczom najbardziej. W Ultimate Team na pewno popularne będą połączenia z Presnelem Kimpembe, Dayotem Upamecano czy Rafaelem Varanem. Kwestia to znalezienie optymalnego i jakościowego golkipera, który zapewni takowym zawodnikom zgranie.

Bramkarze, którzy na początku Ultimate Team w FIFA 23 będą najsolidniejszymi wyborami to:

Gianluigi Donnarumma - Paris Saint-Germain

Thibault Courtois - Real Madryt

Mike Maignan - AC Milan

Ederson - Manchester City

Alisson - Liverpool

Manuel Neuer - Bayern Monachium

Jan Oblak - Atletico Madryt

Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona

David De Gea - Manchester United

Hugo Lloris - Tottenham

Będzie niesamowita atmosfera. Słynne stadiony wracają do FIFA 23