Nowa cieszynka w FIFA 23. Fani Liverpoolu będą zachwyceni

Cieszynki w grach FIFA. Niby drobny, estetyczny szczegół, ale i zarazem zagrywka psychologiczna, którą po strzelonej bramce można łatwo wyprowadzić przeciwnika z równowagi. Część z nich jest obecna w grze od lat, ale co roku EA Sports stara się nieco urozmaicić całą pulę. Przy okazji FIFA 23 pojawi się spersonalizowana cieszynka Diogo Joty, która idealnie pasuje do otoczki rozgrywki.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Cieszynka Diogo Joty w FIFA 23

Między innymi w meczu z Southampton w minionym sezonie Diogo Jota celebrował jedną ze swoich bramek w całkiem nietypowy sposób. Po strzelonym golu Hiszpan usiadł na ziemi i zaczął udawać, że gra na konsoli. Jak powszechnie wiadomo, piłkarz Liverpoolu lubi wolny czas spędzać w grach FIFA. Sam kilkukrotnie brał nawet udział w różnych charytatywnych turniejach i innych inicjatywach tego typu.

EA Sports uznało, że gest Joty idealnie nadaje się do wprowadzenia do najnowszej FIFY. W odsłonie z numerkiem "23" pojawi się kilka nowych cieszynek, a jedną z nich będzie właśnie ta wymyślona przez Hiszpana. Z pewnością przypadnie to do gustu wielu graczom.

Mamy mistrza świata. Polak najlepszy w Tetrisie

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Jota dołącza więc do grona piłkarzy, którzy w grach FIFA mogą pochwalić się swoimi unikatowymi cieszynkami. Są to między innymi Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kylian Mbappe czy Neymar. W samym Liverpoolu Jota będzie trzecim piłkarzem z własną animacją - wcześniej cieszynki otrzymali już Mohamed Salah i Roberto Firmino.

Z racji konkretnej rozbudowy piłki kobiecej w FIFA 23, EA Sports postanowiło również dodać unikatową cieszynkę Samanthy Kerr. Piłkarka Chelsea po strzelonych golach zwykła robić charakterystyczne salto. Swoją premierę FIFA 23 będzie miała 27 września.

Będzie niesamowita atmosfera. Słynne stadiony wracają do FIFA 23