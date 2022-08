Będzie niesamowita atmosfera. Słynne stadiony wracają do FIFA 23

Gry z serii FIFA mają oddać wrażenia z prawdziwych spotkań piłki nożnej najlepiej jak to możliwe. Na budowę tak wyjątkowego klimatu składa się wiele czynników. Jednym z nich są stadiony - serce piłkarskich meczów. W FIFA 23 pojawi się ich niemało, a EA Sports zapowiedziało również wejście kilku nowych aren.

Allianz Stadium na czele listy w FIFA 23

W FIFA 23 lista stadionów zostanie jeszcze bardziej wydłużona. Klasycznie do dyspozycji graczy zostaną oddane wszystkie boiska klubów z Premier League i część z niższych angielskich lig. Nie zabraknie też muraw znanych z La Ligi, choć ponownie w grze nie pojawi się jakże ikoniczne Camp Nou, gdyż FC Barcelona jest związana umową z Konami. Do Serie A wróci za to stadion Juventusu - Allianz Stadium. "Stara Dama" ponownie została klubem partnerskim EA Sports, co z pewnością zadowoli fanów klubu i serii gier.

Nowością będzie boisko dedykowane dla drużyny kobiecej. Damskiemu zespołowi Manchesteru City zostanie przypisany Manchester City Academy Stadium, na którym na co dzień skład rozgrywa swoje spotkania w rzeczywistości.

EA zadbało również o nieco mniej popularne ligi. Znajdzie się coś dla fanów Eredivisie, gdyż poza Amsterdam Areną w FIFA 23 pojawi się również Philips Stadion - boisko PSV Eindhoven. Do tego rozgrywkę będzie można toczyć również za oceanem. Banc of California Stadium należący do LA FC i świątynia Boca Juniors La Bombonera też zostaną oddane do dyspozycji graczy.

Wobec reszty stadionów EA Sports wykonało pewne poprawki. Mają one jeszcze bardziej tętnić życiem, jak najlepiej oddając emocje towarzyszące oglądaniu spotkań na żywo. W sumie w FIFA 23 pojawi się aż 105 unikatowych boisk piłkarskich. Ich pełną listę można znaleźć tutaj.

