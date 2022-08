Drużyna z Kosowa bierze sprawy w swoje ręce. Byli wielką niespodzianką

Zaczęło się od luźnej inicjatywy i chęci wspólnej gry. Wszystko poszło naprzód dużo szybciej, niż ktokolwiek by oczekiwał. Historia kosowskich Bad News Eagles to prawdziwy ewenement. Esportowcy pokonali wiele przeciwności losu, ale nadal pracują, aby realizować swoje kolejne cele. Ich ambicje sięgają wyżej - właśnie ogłosili, iż tworzą własną organizację.

Trudne początki Bad News Eagles

Od drugiej połowy 2021 roku kosowsko-albański Counter-Strike jest na fali wznoszącej. Wszystko głównie za sprawą BLINK. Jego skład tworzyło czterech Kosowian, Szwajcar i albański trener. Zestawienie prezentowało się następująco:

Rigon "rigoN" Gashi

Sener "SENER1" Mahmuti

Flatron "juanflatroo" Halimi

Dionis "sinopsyy" Budeci

Genc "gxx" Kolgeci

Klesti "stikle" Kola (trener)

Zespół radził sobie bardzo dobrze na niższym szczeblu rozgrywkowym. Do kolejnego sezonu zawodnicy podchodzili w bardzo dobrych nastrojach, a wielu obserwatorów sceny zwiastowało, iż rozpoczynający się rok będzie przełomowy dla BLINK.

Dlatego też ogromne zaskoczenie wywołały wieści o nagłym rozstaniu z organizacją "rigoNa" i "SENER1'ego". Marka nie chciała z nimi przedłużyć kontraktu. Nie spodobało się to reszcie składu, która nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Gracze nie doszli do konsensusu z pracodawcą. W efekcie między styczniem, a lutym pozostała trójka również opuściła szeregi BLINK.

Gracze postanowili ponownie się zjednoczyć. Stworzyli sklejkę o nazwie Bad News Eagles, szykując się na nowe wyzwania. Nie mieli żadnych sponsorów ani źródeł stałego utrzymania. Temu też tym bardziej wiązali ogromne nadzieje z nadchodzącymi turniejami, licząc, iż pomoże im to w wypromowaniu się na scenie. Oczy kosowski skład zwrócił w kierunku majowego Majora w Antwerpii.

Belgijski sen Bad News Eagles

Bad News Eagles zdołali przebrnąć przez mordercze otwarte eliminacje na kwalifikacyjny turniej RMR w Bukareszcie. Pierwszy krok został wykonany, lecz dopiero teraz droga zaczynała piąć się w górę. W Rumunii niewielu dawało im szansę. Trafili do Grupy B, w której konkurencja była na porównywalnym jak nie wyższym od nich poziomie. Znajdowali się w niej również Polacy z Anonymo. Ostatecznie jednak losy obydwu drużyn rozjechały się na ostatnim skrzyżowaniu - Anonymo mecz ze Spirit o awans na Majora przegrało, a Bad News Eagles ostatkiem sił wyrwali swój bilet z rąk czeskich SINNERS.

Kosowianie jechali na turniej najwyższej rangi. W zasadzie w trzy miesiące po niespodziewanym rozstaniu z BLINK skład stanął na nogi i radził sobie znakomicie. "Orły" zrobiły wokół siebie niemały rozgłos, stopniowo zdobywając kolejnych fanów. A na tym ich marsz się nie skończył.

W Antwerpii Bad News Eagles ponownie zamknęło usta krytykom, przechodząc z bilansem 3-2 przez fazę pretendentów. BNE doszło do finałowego etapu Majora, w którym znalazło się 16 najlepszych drużyn. Dopiero tam poprzeczka okazała się być zawieszoną zbyt wysoko. Kosowska sklejka pożegnała się z główną częścią Majora w Antwerpii, notując szybkie trzy porażki.

Ich wyczyn traktowano jednak jako ogromny sukces. Prawdziwa historia Dawida wśród Goliatów. Bad News Eagles zdobyli tak imponujący rozgłos, że gratulował im nawet premier Kosowa, który zaprosił zawodników do siebie na wizytę. Esportowcy zaskoczyli i dokonali tego, na co liczyli - inwestorzy zaczęli ustawiać się do nich w kolejce ze swoimi ofertami.

Samodzielni i niezależni

Choć wszyscy byli przekonani, że Bad News Eagles lada moment znajdą gniazdo, na które ciężko pracowali, tak zespół ponownie poszedł na przekór powszechnym opiniom. Zawodnicy ogłosili bowiem, że... tworzą własną organizację! Zrezygnowali z kilku konkretnych ofert, obierając zupełnie nieoczekiwaną ścieżkę.

"Orły" szukają obecnie sponsorów, którzy dołożą cegiełkę do tego szalonego, aczkolwiek i jakże romantycznego projektu. Zawodnicy szykują się do kolejnych wyzwań, gdyż lada moment rozpocznie się dla nich druga połowa trwającego sezonu. Przed zespołem ważny sprawdzian - turniej RMR na IEM Rio 2022. Ich sprawami zarządzać będzie esportowy dziennikarz James Banks, który od kilku miesięcy pełni również funkcję menedżera składu.

Byliśmy bliscy przyjęcia dwóch ofert, lecz nie oferowały one w pełni tego, czego oczekiwaliśmy. Dla nas kwestia wypłaty nie jest najważniejsza. Przede wszystkim liczy się kadra, która pomoże nam rozwijać się wewnątrz gry i poza nią. Będziemy kontynuować projekt Bad News Eagles jako naszą własną organizację.

Kiedyś podobną decyzję do Bad News Eagles podjęło pięciu duńskich zawodników, którzy również postanowili budować swoją markę od zera. Mowa tu o Astralis. Jak ta historia potoczyła się dalej, wie każdy fan CS:GO - cztery wygrane Majory i skład, który w latach 2018-2019 absolutnie zdominował scenę Counter-Strike'a. Po "Orłach" takiej rewolucji nie ma co raczej oczekiwać... chociaż, kto wie? Cały czas idą pod prąd, udowadniając, że niemożliwe nie istnieje. Żyją prawdziwymi marzeniami, które karmią ambicją. Upartych Kosowian nie można skreślać. Zapracowali sobie na to, aby ich nie lekceważyć, lecz teraz biorą na swoje barki bardzo duży ciężar. Kolejne miesiące zweryfikują, czy go utrzymają.

