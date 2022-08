Mamy mistrza świata. Polak najlepszy w Tetrisie

League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive czy FIFA - to wiodące tytuły, które natychmiast kojarzą się ze sformułowaniem "esport". To jednak znacznie szersze zjawisko, które zrzesza szereg pomniejszych gier, w tym także niezłych klasyków. Aktualnym mistrzem świata w Tetrisie został Polak, Adam Matys, 19-latek z Bytomia.

Klocki, które zna każdy

Tetris to komputerowa gra logiczna stworzona już w 1984 roku. Jej autorami byli Aleksiej Pażytnow oraz Władymir Pochiłko, a jak sugerują nazwiska, tytuł powstał w Związku Radzieckim. Przypuszcza się, że oryginalna wersja powstała w Akademii Nauk ZSRR w Moskwie, jednak gra przez długie lata dorobiła się wielu wariacji.

Z całą pewnością, każdy z was grał w Tetrisa chociaż przez chwilę. Prostokątna plansza, na której należy w odpowiedni sposób układać spadające klocki składające się z czterech mniejszych kwadratów. Zadaniem gracza jest ułożenie kwadratów w linii poziomej, co wywołuje jej wymazanie. Celem jest jak najdłuższe kontynuowanie rozgrywki.

Tetris tytułem esportowym

Tytułem esportowym określa się gry, w które prowadzone są turnieje oparte o rywalizację pomiędzy dwoma lub większą ilością graczy w sieci. Jak się okazuje, Tetris jest jednym z nich. W ostatnich dniach rozegrano mistrzostwa świata, który po raz pierwszy zawędrowały do Europy, a dokładnie niemieckiego miasteczka Fuerth.

Na udział w zawodach zdecydowało się 52 zawodników, z czego dwunastu pochodziło z Polski. Ostatecznie to biało-czerwony wspiął się na szczyt podium. Rywalizacja w wielkim finale była zacięta, jednak Adam "AdamMts02" Matys wynikiem 4-3 zdołał udowodnić swoją wyższość nad pochodzącym z Niemiec Schenecke.

Co ciekawe, to nie jednorazowa impreza. Mistrzostwa Polski w Tetrisie już wkrótce odbędą się w Toruniu.

