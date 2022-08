Polscy esportowcy rywalizują o mistrzostwo Europy. Ważny weekend

Wyjazd na mistrzostwa świata to jeden z głównych celi zawodników League of Legends. Wkrótce na jego realizację będa mogli liczyć gracze występujący w League of Legends European Championship. Po tygodniowej przerwie rozgrywki wkraczają w etap play-offów, które zadecydują o przyszłym mistrzu i reprezentacji regionu na mistrzostwach świata.

Walka już w najbliższy piątek

Rozgrywki zasadnicze League of Legends European Championship zakończyły się w niedzielę, 14 sierpnia. Wówczas po licznych dogrywkach rozstrzygnięto, kto weźmie udział w play-offach. Przez kolejny tydzień w rozgrywkach trwała zarządzona przerwa, przez co miniony weekend stronił od rozgrywek na najwyższym, europejskim poziomie.

Mecze powrócą już w najbliższy piątek, 26 sierpnia. Przez weekend rozegrane zostaną trzy spotkania w formacie best of five, czyli do trzech wygranych map. Mecze otworzą zmagania zarówno w drabince wygranych, jak i przegranych. Oznacza to, że jedna drużyna pożegna się z dalszą walką o tytuł mistrza regionu.

Dwóch Polaków z szansą na tytuł mistrza

Pośród sześciu zespołów, które dostały się do play-offów LEC, wymienić należy dwa, które reprezentowane są przez graczy z Polski. Mowa o G2 Esports i Rogue, w których występują kolejno Marcin "Jankos" Jankowski oraz Adrian "Trymbi" Trybus. Zawodnicy wraz z ekipami zajęli wysokie miejsca w rozgrywkach zasadniczych, przez co rozpoczynają rywalizację w drabince wygranych.

Play-offy zainicjuje mecz pomiędzy Rogue oraz MAD Lions. Rozpocznie się on 26 sierpnia, w piątek, o godzinie 18:00. Kolejne spotkanie, tym razem z udziałem ekipy Jankosa, zostanie rozegrane dzień później, o godzinie 17:00. Ich rywalem będzie Misfits Gaming. Wygrane ekipy z obu spotkań spotkają się w bezpośrednio w półfinale drabinki wygranych, zaś przegrane - będą musiały szukać drogi do finałów poprzez loosers bracket.

W znacznie gorszej pozycji znalazły się dwaj pozostali uczestnicy play-offów. Excel oraz Fnatic zostali zestawieni przeciwko sobie w drabince przegranych. Mecz zaplanowano na niedzielę, godzinę 17:00. Wygrany awansuje dalej, zaś przegrany będzie musiał pogodzić się z brakiem szans na tytuł mistrza Europy.

Transmisję z play-offów League of Legends European Championship w języku polskim realizuje ekipa Polsat Games.

