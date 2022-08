Pique wyda 20 milionów. Ogromna transakcja w esporcie

Występowanie w wiodących rozgrywkach danego regionu w League of Legends to nie lada prestiż. W przypadku League of Legends European Championship to także potrzeba wyłożenia na stół kilkudziesięciu milionów dolarów. Nie inaczej jest w przypadku KOI, które płacąc sporą sumę, rozpoczęło współpracę z Rogue.

Spore zmiany w LEC

Wraz z rozpoczęciem wiosennego splitu League of Legends European Champioship 2023, europejskie rozgrywki przejdą sporo zmian. Pierwszą z nich, a zarazem oficjalnie potwierdzoną, jest rotacja w składzie drużyn występujących w lidze. Nową organizacją na najwyższym szczeblu zmagań na Starym Kontynencie zostanie Team Heretics.

Hiszpańska organizacja dostała się do LEC za sprawą wykupienia prawa do udziału od Misfits Gaming. Zespół ze zbuntowanym królikiem w logotypie postanowił o całkowitym wycofaniu się z rozgrywek League of Legends, porzucając także akademię w LFL-u, czyli lidze francuskiej.

KOI wejdzie we współpracę z Rogue

Jak się okazuje, Team Heretics nie będzie jedyną nowością w LEC począwszy od 2023 roku. Najnowsze, jeszcze nieoficjalne doniesienia wywodzące się od hiszpańskiego portalu Esportmaniacos mówią, że do grona najlepszych ekip w Europie dołączy KOI. To hiszpańska organizacja, która przed rokiem została założona przez Ibaia Llanosa oraz Gerarda Pique.

KOI nie wykupi jednak slota samodzielnie, a pozyska jego sporą część od Rogue. Organizacja w zamian za 20 milionów dolarów miała uzyskać większościowe 60% własności praw do występu w League of Legends European Championship. Obie formacje, na drodze budowy składu, mają połączyć swoje siły. Głównym wkładem Rogue ma być rozbudowana infrastruktura, której nie posiada drugi członek wspólnoty.

