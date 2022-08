GTA6 coraz bliżej? Tajemniczy zrzut ekranu

Nie ma bardziej wyczekiwanej gry niż szósta odsłona cyklu Grand Theft Auto. Od premiery poprzedniej gry GTA minęło blisko dziesięć lat, a społeczność z coraz większym zniecierpliwieniem oczekuje informacji o kontynuacji. Ta oficjalnie powstaje, zaś dokładniejsze informacje mogą kryć się za tajemniczym zrzutem ekranu ukrytym w poprzednich odsłonach serii.

Oficjalnie: gra powstaje i zachwyci

Grand Theft Auto to jeden z najpopularniejszych cykli gier na komputery osobiste i konsole do gier. Jej ostatnia odsłona, GTA V, cieszy się niezwykłą popularnością aż do teraz, będąc platformą dla wielu form sieciowej rozgrywki. W polskim Internecie najchętniej oglądany jest role-play, czyli odgrywanie samodzielnie stworzonej postaci, która wewnątrz gry wchodzi w interakcję z innymi graczami.

GTA V trafiło na sklepowe półki przed blisko dziesięcioma laty. Choć gra dalej sprawia wiele radości, nie powinno dziwić zniecierpliwienie u części społeczności, która chciałaby zagrać w nowszą odsłonę cyklu. Ta zgodnie z informacjami powstaje, a celem twórców jest zawiesić poprzeczkę w branży gier komputerowych jeszcze wyżej. Więcej informacji, póki co, nie podano w oficjalnych komunikatach.

Wkrótce dowiemy się więcej?

Ekscytujące informacje dotyczące GTA 6 pochodzą natomiast z przecieków. Tych w Internecie jest całe mnóstwo, jednak największym poklaskiem cieszą się te, które są przekazywane przez zaufanych branżowych insiderów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że akcja gry zostanie umieszczona w mieście wzorowanym na Miami, zaś gracze będą śledzić historię dwojga protagonistów, w tym kobiety. Wydarzy się to po raz pierwszy w historii trójwymiarowych odsłon serii.

Jak się okazuje, więcej informacji może kryć się za tajemniczym zrzutem ekranu, który był ukryty w GTA Trilogy. Przedstawiał on, według spekulantów, budynek oraz zawieszony nieopodal niego spodek kosmiczny. Według insidera kryjącego się pod pseudonimem Tez2, wkrótce może dojść do wydarzeń poświęconych kosmitom w GTA 5 Online. Te z kolei mają być wyjściem do ujawnienia kolejnych nowości w odniesieniu do nadchodzącej gry od Rockstar Games.

