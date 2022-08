Specjalne naklejki przyniosły im fortunę. Ogromne pieniądze w esporcie

Major to wyjątkowy turniej w CS:GO. To rozgrywki najwyższej rangi, przy okazji których są wypuszczane specjalne przedmioty dla społeczności gry. Jednymi z nich są naklejki. Część zysków z ich sprzedaży trafia do kieszeni biorących udział w Majorze zawodników. Jak się okazuje, zarobki z takiej formy premii potrafią sięgać zawrotnych kwot.

Ponad milion dolarów do kieszeni zawodników FaZe Clan w CS:GO

PGL Major Antwerpia 2022 odbył się w maju. Jego zwycięzcą został FaZe Clan. Poza 500 tysiącami dolarów, które trafiły bezpośrednio na konto organizacji i jej zawodników z racji triumfu, zespół otrzymał również wyjątkową nagrodę od Valve - twórców CS:GO. Do gry trafiły specjalne naklejki mistrzów z autografami zawodników.

Gracze Counter-Strike'a mogli je zdobyć dzięki unikatowym pojemnikom. 100% zysku z ich dystrybucji przekazano graczom FaZe Clanu. Okazuje się jednak, że forma bonusu dla zwycięzców znacząco przebiła wartością kwotę bazowej puli nagród z Majora. Według gracza CS:GO i streamera Owena "smooyi" Butterfielda, każdy zawodnik FaZe zarobił z naklejek przynajmniej 250 tysięcy dolarów. Sumując przydział wszystkich, wychodzi z tego sumka ponad 1,25 miliona dolarów.

Oni zagrają na mistrzostwach świata. Wśród graczy Polacy

Dowodzi to, że społeczność CS:GO nadal jest bardzo zaangażowana w esportową warstwę tytułu, skoro tak chętnie kupuje powiązane z zawodnikami przedmioty. Warto też zaznaczyć, iż wspomniana przez Butterfielda kwota odnosi się tylko i wyłącznie do naklejek mistrzów, a do wszystkiego doszły jeszcze przychody z klasycznych wersji naklejek. FaZe zarobiło więc znacznie więcej ze sprzedaży dedykowanych przedmiotów, aniżeli z samego wygrania Majora. Krótko mówiąc - Major to prawdziwa żyła złota dla czołowych esportowych formacji.

