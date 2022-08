Koniec ery Messiego i Ronaldo. W FIFA 23 otrzymają najgorsze oceny od lat. Zmiana na szczycie

To prawdziwy koniec pewnej ery w grach z serii FIFA. Po dwunastu latach dojdzie do zmiany w kwestii patriarchatu wśród zawodników. Leo Messi i Cristiano Ronaldo zostaną zrzuceni ze szczytu. Oceny ogólne obydwu zostaną obniżone do poziomu, który ostatni raz tak niski był w FIFIE 11.

Messi i Ronaldo słabsi w FIFA 23

Nikt nie ujmuje autorytetowi Messiego i Ronaldo. Obydwaj zrobili dla świata piłki wiele, a spór o miano najlepszego piłkarza w historii dyscypliny nigdy nie był aż tak zażarty jak w kontekście tej dwójki. Miliony fanów na całym świecie, setki niesamowitych zagrań i bramek, dziesiątki czołowych trofeów na koncie każdego.

Mimo wszystko jednak po jednym i drugim można zaobserwować sporą obniżkę formy w minionych miesiącach. Messi ma za sobą trudne przenosiny z Barcelony do PSG. Do minionego sezonu w wykonaniu Argentyńczyka odniesiono się na tyle krytycznie, że ten po raz pierwszy od 2006 roku nie został nominowany w plebiscycie Złotej Piłki.

Ronaldo z kolei ewidentnie męczy się w Manchesterze United. Na Portugalczyka spada sporo słów krytyki, a temat jego hipotetycznych przenosin wciąż jest otwarty. Indywidualnie i on i Messi nie byli w stanie w minionych miesiącach utrzymać poziomu, do jakiego przyzwyczajali fanów piłki nożnej od lat.

Stąd też weźmie się wspomniana obniżka w FIFIE 23. Według wstępnych doniesień Messi otrzyma 91, a Ronaldo 90 punktów oceny ogólnej. Argentyńczykowi zostaną więc odjęte dwa oczka, podczas gdy Portugalczyk straci jedno. Na szczycie zestawienia znajdzie się piłkarz z okładki gry - Kylian Mbappe. EA Sports nagrodzi Francuza oceną na poziomie 92 punktów.

