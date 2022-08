Oni zagrają na mistrzostwach świata. Wśród graczy Polacy

Tytuł mistrza świata to rzecz, do której dążą wszyscy sportowcy i esportowcy, niezależnie od swojej dziedziny. Nie inaczej jest w przypadku League of Legends, a okazja do zdobycia prestiżowej nagrody nadarzy się już wkrótce. Tegoroczne Worldsy rozpoczną się już pod koniec września, a w ostatnich dniach poznajemy coraz więcej zakwalifikowanych ekip.

G2 Esports jako pierwsze

Mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczną się już pod koniec września wraz z rozgrywkami etapu play-in. Całość turnieju nałoży się łącznie na trzy miesiące, wszak wielki finał rozegra się na początku listopada. Proces kwalifikacji na Worldsy to zaś szereg wiodących lig dedykowanych poszczególnym regionom. Te powoli dobiegają końca, a pierwsze formacje zapisują się na liście uczestników najważniejszych zawodów.

Jako pierwsze pewne występu na Worldsach 2022 okazało się europejskie G2 Esports. Był to efekt zakończenia rozgrywek zasadniczych letniego splitu LEC na 1. miejscu, co gwarantuje zakończenie rozgrywek przynajmniej w najlepszej czwórce. A to właśnie tyloma miejscami dysponuje liga dedykowana Staremu Kontynentowi.

Azjaci meldują się na Worldsy

W ostatnich dniach na listę ekip, które wystąpią podczas mistrzostw świata w League of Legends, dopisano kilka kolejnych pozycji. Tym razem są to ekipy z Azji, czyli League of Legends Champions Korea oraz League of Legends Pro League. W przypadku Korei są to finaliści LCK, T1 oraz Gen.G, zaś Chin - Top Esports.

O kolejnych uczestnikach najważniejszego turnieju na profesjonalnej scenie League of Legends będziemy dowiadywać się już wkrótce. W Korei Południowej dojdzie do tego za sprawą finałów regionalnych, zaś w innych przypadkach - zwyczajnych play-offów lig odpowiadających danej części świata.

