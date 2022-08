Zmiany w ekosystemie VALORANTA. Nowi gracze otrzymają szerokie perspektywy rozwoju

VALORANT Champions Tour wkracza w rok 2023. Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy podzielić się informacją o tym, jak regionalne. Challengers będą się rozwijać wraz z rozwojem gry. Będą odgrywać ważną rolę. Wyławianie nowych talentów, które są kluczowe dla długoterminowego sukcesu VALORANTA. testowanie drużyn aspirujących do gry w ligach międzynarodowych oraz tworzenie pomostu między sportem a grą. W przyszłym roku rozszerzymy program Challengers, aby objąć nim więcej graczy w większej liczbie regionów. Dodatkowo, drużyny, które zaczną grać w Challengers będą miały drogę do lig międzynarodowych, a w końcu nawet do globalnych wydarzeń. Ten system pozwoli nam odkryć nadchodzące gwiazdy poprzez w pełni połączony ekosystem z większymi wydarzeniami, nowymi turniejami i wysokimi stawkami.

Nowy, rozbudowany ekosystem Challengers

W 2023 roku Challengers obejmie ponad 20 lig na całym świecie, zapewniając każdemu graczowi VALORANT drogę do realizacji marzeń o rywalizacji. Każdy gracz VALORANT będzie szansę realizacji swoich marzeń. Ligi Challenger zapewnią profesjonalnie zorganizowane zawody, które rozpoczną się od otwartych kwalifikacji, a najlepsze drużyny zostaną podzielone na dwa odłamy, w których przez wiele tygodni będą rozgrywane mecze sezonu zasadniczego. Każdy podział Challengers zakończy się turniejem, w którym jedna drużyna zostanie ukoronowana jako mistrz danej ligi! Największe ligi Challenger otrzymają dedykowane transmisje, które będą zaplanowane tak, aby uniknąć zbieżności z meczami lig międzynarodowych.

Zapewnienie celów jest niezbędne, aby najbardziej utalentowane drużyny i zawodowcy w esporcie wybrały VALORANT jako grę, w którą się zaangażują. W przyszłym roku, Ligi Challengers w każdym z trzech terytoriów zakończą się nową serią turniejó, które wyłonią najlepszą drużynę na danym terytorium. Drużyny, które zapewnią sobie zwycięstwo w trzech turniejach Challengers, zdobędą miejsce w przyszłorocznej lidze międzynarodowej.

Awanse w międzynarodowych ligach

Każdego roku ligi międzynarodowe będą powiększane o jedną drużynę, aż do osiągnięcia pułapu 14 drużyn w 2027 roku. Zespoły, które wygrają Challengers Ascension, otrzymają dwuletni awans do międzynarodowej ligi swojego regionu. Drużyny otrzymają podobne korzyści ligowe oraz równe szanse na zakwalifikowanie się do Masters i Champions. Po dwóch latach, drużyny wrócą do swojej ligi, by walczyć o powrót do niej poprzez turnieje Challengers i Ascension.

Wierzymy, że droga mistrzów powinna rozpocząć się bezpośrednio w VALORANCIE. Na początku tego roku podzieliliśmy się wstępnymi szczegółami dotyczącymi systemu rywalizacji w grze. Zespół deweloperski VALORANT skupia się na tym, aby podstawowe doświadczenie spełniało oczekiwania graczy w skali. Mamy ogromne ambicje zintegrowania tego bezpośrednio z VCT. Patrząc w przyszłość do 2024 roku, najlepsze drużyny wyłaniające się z tego systemu będą miały szansę zakwalifikować się bezpośrednio do Challengerów. Chcemy stworzyć płynne połączenie między VALORANT, a VCT na skalę globalną poprzez most momentów, w których najniżej sklasyfikowane drużyny Challengerów będą musiały bronić swojego miejsca przed najnowszą partią graczy. Będziemy mieli więcej do przekazania na temat tego przed końcem roku.

Co dalej?

Jesteśmy zaszczyceni niesamowitym zainteresowaniem drużyn udziałem w VCT i mamy nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak my planami rozwoju VCT Challengers. Wierzymy że ten wzmocniony ekosystem Challengerów będzie kluczową częścią długoterminowego sukcesu VCT. Później tej jesieni, będziemy publikować szczegółowe informacje na temat otwartych kwalifikacji każdego regionu, harmonogramu Challengers i turniejów Ascension. To zapewni aspirującym drużynom jasną mapę drogową na kolejnym etapie ich podróży po VALORANCIE. W związku z zakończeniem sezonu VCT 2022 z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje o ligach międzynarodowych i wydarzeniach z udziałem naszych zespołów partnerskich.

