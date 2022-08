Partizan jak PSG i Schalke. Kolejny klub wchodzi w esport

Tradycyjny sport coraz częściej idzie w parze ze sportami elektronicznymi. Dowodów nie trzeba szukać daleko. Kolejny klub sportowy, Partizan Belgrad, stworzył właśnie swoją sekcję w Counter-Strike: Global-Offensive. Co ciekawe nie jest to pierwszy tego typu ruch ze strony serbskiego zespołu.

Partizan Belgrad rozszerza esportowe sekcje

Partizan Belgrad otworzył własną sekcję CS:GO, podpisując międzynarodową ekipę. Stworzy ją dwóch Serbów, Chorwat, Hiszpan i Bułgar. Na czele ekipy stanie doświadczony Luka "emi" Vuković, którego fani CS:GO mogą kojarzyć z epizodów w GODSENT, FunPlus Phoenix czy CR4ZY.

Inwestowanie w esport nie jest dla Partizanu obce. Klub stworzył już pod koniec maja drużynę w League of Legends. Kolejny krok w branży esportowej udowadnia, że władze serbskiej drużyny wierzą w nową płaszczyznę rozwoju. W tradycyjnym sporcie Partizan też ma kilka drużyn, które rywalizują w różnych dyscyplinach. Na obecny moment składy zespołu z Belgradu występują w piłce nożnej, koszykówce, waterpolo, hokeju i siatkówce. Jeśli chodzi o esport są to na razie CS:GO i League of Legends.

Partizan dołącza do szerokiego grona klubów, które wykonują swoje ruchy na esportowej scenie. To już nie tylko FIFA, ale przede wszystkim inne tytuły stają się ich konikiem. Swoje projekty w sportach elektronicznych tworzyły już między innymi PSG, Schalke czy FC Kopenhaga. W Polsce nie jest to prowadzone na tak dużą skalę, lecz swoich sił próbowały Arka Gdynia, PGE Turów Zgorzelec czy choćby Piast Gliwice.

Pełny skład sekcji CS:GO Partizana Belgrad stworzą:

Luka "emi" Vuković

Luka "c0llins" Živanović

Pere "sausol" Solsona Saumell

Marin "ROGA" Rogić

Kalin "KalubeR" Erenditsow

