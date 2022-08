Porozmawiajmy o esporcie. Konferencja Meet at Rift: Talks

Podczas festiwalu gier komputerowych Displate Meet at Rift w łódzkim EC 1 odbędzie się konferencja Meet at Rift: Talks. Będzie to zamknięte wydarzenie, w którym uczestniczyć będą najważniejsi przedstawiciele ekosystemu gier Riot Games w Polsce w tym organizacje esportowe, dziennikarze, eksperci i aktywni działacze community.

Gry Riot Games są czołowymi tytułami esportowymi zarówno na świecie, jak i w Polsce. Miliony osób ogląda rozgrywki League of Legends, Valoranta, strategicznych potyczek TFT i Legends of Runterra. W ostatnich latach Polacy zdobywali olbrzymie sukcesy na arenie międzynarodowej. Tacy doskonale znani gracze jak Jankos, Trymbi, Inspired, Zeek, Starxo, Shircane, Alanzq i Szychu zdobywali puchary oraz czołowe lokaty w najważniejszych turniejach na świecie. Jednak te wspaniałe wyniki nie pojawiają się znikąd. Często droga przyszłych bohaterów największych lig zaczyna się na naszym podwórku, na "polskich, esportowych orlikach". Dlatego niesłychanie ważne jest budowanie krajowych struktur, które umożliwią rozwój kolejnej generacji przyszłych esportowych mistrzów.

Ideą wydarzenia Meet at Rift: Talks jest rozpoczęcie regularnej, międzypodmiotowej dyskusji o kondycji polskiej sceny i społeczności League of Legends oraz innych gier Riot Games. Konferencja będzie miała charakter zamknięty, by ułatwić bezpośrednie rozmowy i nawiązać dialog, który do tej pory odbywał się za pośrednictwem social mediów i był utrudniony. Podczas spotkania zostanie omówiony stan polskich rozgrywek. Dodatkowo, podjęty zostanie temat aktualnych warunków biznesowych naszej branży, a także próba wyznaczenia dla niej długoterminowych celów. Będzie to mieszanka prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, którą poprowadzą czołowe postacie kojarzone z polskim esportem.

Meet at Rift: Talks jest szansą dla naszej branży, żeby zderzyć różne perspektywy i przekonania o jej aktualnym stanie oraz o szansach i wyzwaniach, które przed nami stoją. Nie wiadomo, jakie dokładnie korzyści wypłyną z konferencji, ale jednego jestem pewien: takie

spotkanie jest potrzebne, bo od czegoś trzeba zacząć. Natomiast zamykanie się w swojej bańce nikomu nie pomoże - tłumaczy Michał Kudliński, komentator esportowy

Konferencja Meet at Rift: Talks rozpocznie się 19 sierpnia, o godzinie 13:00 w łódzkim centrum EC 1 Hala Maszyn podczas wydarzenia Displate Meet at Rift. W wydarzeniu udział wezmą reprezentanci Riot Games, esportowe organizacje biorące udział w ligowych rozgrywkach i turniejach Riot Games, dziennikarze, organizatorzy i administratorzy rozgrywek, komentatorzy, eksperci społeczności oraz reprezentanci agencji marketingowych i esportowych. Organizatorem wydarzenia jest agencja gamingowa Gam3rs_x, a patronat medialny objął portal sport.pl

Podczas konferencji zostanie ogłoszone kolejne ważne wydarzenie dla polskiej sceny League of Legends, o którym informacje w pierwszej kolejności pojawią się na konferencji.

