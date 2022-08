Nowe oblicze HONORIS. Znamy przyszłość NEO

W ostatnim tygodniu lipca, proces remodelingu drużyny został zakończony. Zakontraktowanie trzech nowych zawodników oznacza, iż od 1 sierpnia HONORIS dysponuje sześcioosobowym składem, w którym będą występować następujący zawodnicy:

Wiktor ‘TaZ’ Wojtas

Filip ‘NEO’ Kubski

Kamil ‘reiko’ Cegiełko

Denis ‘Grashog’ Hristov

Dawid ‘SaMey’ Stańczak

Kamil ‘Sobol’ Sobolewski

Vincent ‘VinS’ Jozefiak (trener)

Długie i rozbudowane testy

"Po raz pierwszy testy zawodników trwały tak długi czas, ale chcieliśmy przyjrzeć się wszystkim graczom, którzy byli dostępni na scenie i wyrażali zainteresowanie nowym projektem HONORIS. W naszym odczuciu, wybraliśmy najlepszych i najbardziej zmotywowanych, ale oczywiście, jak to w tej grze, wszystko zweryfikują wyniki na serwerze. Jesteśmy głodni sukcesów, jesteśmy skoncentrowani na celu jakim jest wygrywanie zatem chcąc nie chcąc, rodzi się presja, ale w tym przypadku to dobre uczucie - podjęliśmy z NEO naprawdę sporo decyzji, które w naszym mniemaniu pozwolą osiągnąć nam to o czym myślimy od początków HONORIS: umożliwić młodym talentom wygrywanie trofeów pod naszym okiem i budować siłę organizacji właśnie w oparciu o obecne pokolenia korzystając z naszych doświadczeń" - mówi Wiktor "TaZ" Wojtas o nowej odsłonie organizacji.

"Od samego początku powtarzamy: nie od razu zbudowano HONORIS. Niewielu tak naprawdę ma pojęcie z czym wiąże się właśnie budowanie, zaznaczam, budowanie organizacji esportowej. Rozumiem oczekiwania społeczności, naszych kibiców, ale gdyby istniał jeden złoty przepis na sukces, mielibyśmy scenę pełną zwycięzców Majora a jak jest, wszyscy wiemy. Polski rynek nie należy do najłatwiejszych, ale jak widać, chcemy z TaZ’em dalej konsekwentnie promować graczy z potencjałem i stać się dla nich miejscem, w którym rozwiną skrzydła. Jestem przekonany, że właśnie stworzony przez nas model HONORIS to początek nowego poziomu, na który wejdzie organizacja - zarówno sportowo jak i wizerunkowo" - dodaje Filip "NEO" Kubski.

Sześcioosobowy skład

Plan włodarzy HONORIS zakłada funkcjonowanie w modelu 4+1 czyli 4 młodszych zawodników i współzałożyciel organizacji. Jedna z dwóch legend to zawodnik rotacyjny, którego występy będą zależeć od wielu czynników związanych z kalendarzem turniejowym i treningowym, a także nowymi obowiązkami natury organizacyjnej.

"Wygraliśmy z Wiktorem praktycznie wszystko co było do wygrania w tej grze a jednak apetyt na jeszcze więcej jest czymś co nas nie opuszcza. Chęć zwyciężania mamy w DNA i staramy się to przenieść teraz na praktyczne działanie. Stąd pomysł na nowy model - podjęliśmy decyzję o mojej rotacji w składzie - da nam to komfortową sytuację, w której jeden z nas zawsze będzie aktywnie na serwerze a drugi wspierał drużynę nie tylko jako potencjalny zawodnik, ale także od strony czysto merytorycznej. Przy naszym doświadczeniu to wręcz idealne rozwiązanie, które pozwoli nam spojrzeć na poczynania drużyny z dwóch równie ważnych perspektyw. Mając tak jakościowych zawodników, trenera i tyle know-how w drużynie, spodziewam się, że ten pomysł, o którym mówiliśmy z "TaZ’em" od samego początku, dostarczy HONORIS dużo dobrych wyników" - powiedział Filip "NEO" Kubski o rotacji w składzie drużyny.

"Nowy model HONORIS to tak naprawdę wyraz naszej determinacji w osiąganiu zamierzonych celów. Sporo rozmawialiśmy z "NEO" o tym jak poprowadzić projekt by faktycznie spożytkować naszą wiedzę, którą zbieraliśmy latami. Kiedy grasz, nie masz tak naprawdę ani czasu ani możliwości organizacyjnych by przyjrzeć się wielu rzeczom z bliska. Ta dodatkowa perspektywa, spojrzenie z doświadczeniem, pozwoli nam wyłapać niuanse i zaproponować adekwatne rozwiązania. Czas to wykorzystać w każdym aspekcie funkcjonowania HONORIS" - kończy wątek Wiktor "TaZ" Wojtas.

HONORIS - najbliższa przyszłość

Obecnie cały zespół przebywa na drużynowym bootcampie, na którym po raz pierwszy oficjalnie zagra w nowym składzie. Poza realizacją planu szkoleniowego, planowane jest także rozegranie pierwszego turnieju z serii RMR będącego początkowym etapem do uzyskania przepustki na turniej kwalifikacyjny do Majora rozgrywanego w drugiej połowie roku w Brazylii.

