Mistrzostwa świata w Excelu? To nie żart. Dyscyplina robi prawdziwą furorę

Zwykłe arkusze, rubryczki i kolumny pełne liczb. Microsoft Excel pozornie nie budzi żadnej większej ekscytacji. Ot, zwykłe narzędzie, pomagające w pracy w biurach, korporacjach czy różnego rodzaju firmach. Okazuje się jednak, że program może iść w parze z esportem i rywalizacją.

Microsoft Excel polem esportowej rywalizacji

Najpierw wypada odpowiedzieć na zasadnicze pytanie - jak wygląda esportowa rywalizacja w Microsoft Excel? Otóż zawodnicy otrzymują pewnego rodzaju zadania do rozwiązania. Dotyczą one różnych spraw i wyliczeń finansowych. W jednej klasycznej sesji bierze udział ośmiu uczestników. Muszą oni rozwiązać jak najwięcej zagadek w 30 minut. Każda prawidłowa odpowiedź zapewnia im punkty, które decydują potem o hierarchii w tabeli.

Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata w Excelu (Financial Modeling World Cup) zorganizowano w 2020 roku. Konkurencję wygrał wtedy Australijczyk Joseph Lau. W minionej edycji triumfował Amerykanin Diarmuid Early. Niedawno odbył się specjalny turniej All-Star, w którym mierzyli się zwycięzcy czołowych turniejów esportowej sceny Excela oraz gracze najwyżej rozstawieni w rankingach, bo takowe również w tej dyscyplinie istnieją. Zmagania transmitowano nawet na kanale ESPN2, gdzie odnotowały bardzo przyzwoite wyniki oglądalności. Nagrody z turniejów nie sięgają jeszcze zawrotnych kwot. W ostatnich Mistrzostwach Świata w puli znalazło się tylko 10 tysięcy dolarów.

Trwają zapisy do tegorocznego Financial Modeling World Cup 2022. Uczestnicy ponownie będą rywalizować o nagrody pieniężne w wysokości 10 tysięcy dolarów. Zostaną one rozdzielone między szesnastu najlepszych uczestników według zajętych przez nich miejsc. Zapisy są otwarte dla wszystkich. Do wzięcia udziału zachęcają sami uczestnicy. - To świetna zabawa, w której możesz wziąć udział. Genialna opcja, jeśli jesteś świrem Excela, lecz nie posiadasz czysto technicznej wiedzy o finansach - powiedział Diarmuid Early, zwycięzca Mistrzostw z 2021 roku. Do głównej części Mistrzostw Świata załapie się 128 zawodników

Jak zostać mistrzem Excela?

Organizatorzy przekonują również, że nie trzeba wcale mieć określonych predyspozycji, aby dobrze odnaleźć się w esportowych zmaganiach w Excelu. Znajomość finansów, analizy danych, inżynierii czy innej dziedziny wcale nie jest tutaj niezbędna. W gronie zawodników nie przeważają żadni konkretni specjaliści od danej dziedziny. I to kolejna duża zaleta rywalizacji esportowej w Excelu. Może w niej wziąć udział w zasadzie każdy - liczą się przede wszystkim chęci i upór. To nie tylko zabawa dla księgowych czy pracowników biurowych.

W szczytowym momencie mecze Financial Modeling World Cup 2021 oglądało ponad 500 tysięcy osób. Na transmisjach panuje względnie luźna atmosfera, która pozytywnie działa na odbiór całego widowiska. Komentatorzy stale tłumaczą ruchy zawodników. Mają ogromną wiedzę na temat programu, a widz jest w stanie wyciągnąć wiele wniosków z ich wskazówek. Zawsze znajdzie się też czas na jakieś dowcipy, które jeszcze bardziej rozluźniają klimat. Choć pozornie jest to tylko uzupełnianie kolejnych rubryk, nigdy nie wieje nudą. Po zakończeniu rywalizacji częstym elementem jest rozmowa z zawodnikami, dzięki czemu oglądający dostaje kolejne zakulisowe smaczki i może poznać nieco bliżej uczestników.

Rywalizacja w Microsoft Excel wciąż jest jeszcze bardzo młoda. Ma dopiero kilkuletnią tradycję, lecz zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Na social mediach czy pod archiwalnymi transmisjami przewija się bardzo dużo pozytywnych opinii. Ludzie są zafascynowani Excelem w takiej formie. Doceniają wartości edukacyjne dyscypliny. Podkreślają, że mogą się z niej wiele nauczyć. Jeśli klasyczne tytuły esportowe pokroju Counter-Strike'a czy League of Legends nie przypadły komuś do gustu, to być może właśnie Microsoft Excel zaoferuje zupełnie inne esportowe wrażenia i rzuci nowe światło na sporty elektroniczne. Excel z całą pewnością jest nieoczywistą płaszczyzną, na której esport ma szansę się rozwijać, ale skoro zdobywa nowych fanów, to czemu nie iść w ten projekt dalej i go rozwijać?

