Znana drużyna esportowa szuka rezerwowych. Wielka szansa

FunPlus Phoenix w ostatnich tygodniach udowodniło, że jest zdecydowanie jedną z najlepszych ekip w świecie VALORANTA. Zespół zajął 1. miejsce podczas VALORANT Champions Tour Stage 2 Masters w Kopenhadze. Organizacja otwiera się na nowych zawodników, otwarcie poszukując rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Szansa, aby się wykazać

Jak możemy dowiedzieć się z informacji opublikowanych na Twitterze Erika "d00mbr0sa" Sandgrena, głównego trenera FunPlus Phoenix, organizacja poszukuje nowych zawodników. Ci nie mieliby zastąpić aktualnej piątki, lecz stanowić liczną rezerwę na wypadek, gdyby któryś z członków głównego składu nie był w stanie wziąć udziału w rozgrywkach.

Obawy przed wystąpieniem sytuacji, kiedy rezerwowi będą niezbędni, są w pełni zrozumiałe. FunPlus Phoenix reprezentowane jest przez dwóch Rosjan oraz Ukraińca. Z uwagi na aktualną sytuację konfliktu zbrojnego pomiędzy krajami, możliwość podróżowania lub wjazdu do niektórych państw świata może być znacząco utrudniona. Dodatkowo we znaki daje się powracająca pandemia koronawirusa, która coraz częściej komplikuje rozgrywki League of Legends.

Finały Rainbow Six V4 Masters 2022 już w ten weekend! Cztery zespoły w walce o tytuł

FunPlus Phoenix to aktualni mistrzowie

FunPlus Phoenix poszukuje zawodników, którzy nie są związani kontraktem z jakąkolwiek inną organizacją. To zrozumiałe, wszak pozwala na uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z wypożyczeniem zawodnika, który na co dzień może przebywać na ławce w innej formacji.

Wystąpienie w FPX to znakomita szansa, aby pokazać się na światowej scenie VALORANTA. Zespół w ostatnich tygodniach zaliczył zwycięstwo podczas VALORANT Champions Tour Stage 2 w Kopenhadze. Wówczas na turnieju wystąpił jeden z trzech przygotowanych rezerwowych, który wspomógł drużynę przez blisko połowę rywalizacji.

Koniec mistrzowskiej passy. Polacy z MOUZ NXT żegna się nadziejami o tytule