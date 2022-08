Ogrom emocji w Ultralidze. Nadchodzi spotkanie dwóch najmocniejszych ekip

Ultraliga, europejska liga regionalna dedykowana Polsce oraz byłym uczestnikom ligi bałkańskiej, znajduje się coraz bliżej rozstrzygnięcia letnich rozgrywek. Już w najbliższy wtorek i środę odbędą się spotkania, których wynik przyczyni się do decyzji o ostatecznej dystrybucji miejsc na European Masters.

AGO ROGUE kontra Zero Tenacity

Już we wtorek, 9 sierpnia, rozpocznie się jedno z najbardziej emocjonujących spotkań w ramach play-offów Ultraligi. Naprzeciw siebie staną bowiem zawodnicy AGO ROGUE oraz Zero Tenacity, czyli dwóch najmocniejszych drużyn rozgrywek zasadniczych.

Dwie międzynarodowe ekipy zagrają o bezpośredni awans do finału Ultraligi, a co za tym idzie, miejsce w głównym etapie nadchodzącego European Masters. Przegrany nie żegna się jednak z rozgrywkami. Spada bowiem do meczu półfinałowego, gdzie o udział w wielkim finale zagra z wygranym meczu pomiędzy Illuminar Gaming i Gentlemen’s Gaming. To spotkanie odbędzie się zaledwie dzień później, w środę, 10 sierpnia.

European Masters coraz bliżej

Podczas wiosennej odsłony European Masters 2022 będziemy mogli obserwować trzy formacje z Ultraligi. Dwie z nich już poznaliśmy - są nimi AGO ROGUE oraz Zero Tenacity. Kolejną wyłoni wspomniany mecz pomiędzy Illuminar a Gentlemen’s Gaming. Następnie rywalizacja będzie toczyć się o rozstawienie, wszak tylko dwa z trzech biletów wprowadzą wprost do głównego etapu turnieju.

EU Masters zaskakuje jeszcze przed rozpoczęciem. Na turnieju nie zagrają bowiem trzykrotni mistrzowie, przedstawiciele francuskiego Karmine Corp. Zespół zanotował porażkę już w pierwszej rundzie play-offów, gdzie ich pogromcami okazało się GameWard. To organizacja reprezentowana między innymi przez Melonika oraz Czekolada.

