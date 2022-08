Niespodzianka?! Napastnik reprezentacji Polski będzie legendą w grze FIFA 23

FUT, czyli FIFA Ultimate Team, to najpopularniejszy tryb gry FIFA. Gracze budują w nim swój zespół marzeń. Każdy piłkarz ma swoją kartę, a karty dzielą się na różne kategorie: brązowe, srebrne, złote i specjalne, zależnie od oceny ogólnej i rzadkości w grze. Gracze mogą także korzystać z legendarnych piłkarzy, którzy już zakończyli karierę, jak np. Pele, Zinedine Zidane czy Diego Maradona. Można też zagrać Polakami: Zbigniewem Bońkiem oraz Jerzym Dudkiem. W nowej edycji gry będziemy mieli do wyboru także Euzebiusza Smolarka, którego ocena ma wynosić "86", a więc stosunkowo mało, jak na legendarnego zawodnika.

Smolarek, czyli dobry napastnik i prężny działacz

Euzebiusz Smolarek ma dziś 41 lat, a swoją bogatą karierę zakończył w 2013 roku w Jagiellonii Białystok. Piłkarską przygodę rozpoczynał w barwach Feyenoordu Rotterdam, a najlepszy okres gry miał w Borussii Dortmund. Grał też dla Racingu Santander, Boltonu Wanderers i Polonii Warszawa. W reprezentacji Polski rozegrał 47 meczów, w których strzelił 19 goli. Wystąpił na mundialu w Niemczech i mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii. Był bohaterem wygranego meczu Polski z Portugalią w Chorzowie (2:1), oraz triumfu 2:0 nad Belgią.

"Ebi", syn Włodzimierza (także reprezentanta Polski), na co dzień mieszka w małym miasteczku pod Rotterdamem i jest prezesem Polskiego Związku Piłkarzy.

- Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze w Polsce czuli się jeszcze bardziej bezpieczni. Praca w zarządzie PZP to dla mnie druga kariera. Mam bogate doświadczenia z wielu krajów, wiele widziałem i uważam, że jako związek możemy bardzo wiele zdziałać. Mam ambicje, aby poprawić kilak spaw dotyczących sytuacji piłkarzy w Polsce - tłumaczył kilka lat temu, gdy został wybrany prezesem.

Polski Związek Piłkarzy (PZP) jest jedynym pełnoprawnym przedstawicielem i obrońcą interesów piłkarzy i piłkarek w Polsce, rozpoznawanym i uznanym przez PZPN, UEFA i FIFA na równi z innymi organizacjami zrzeszonymi w FIFPro, Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. Do najważniejszych celów statutowych PZP należą: propagowanie i obrona praw piłkarzy, zwiększenie solidarności między piłkarzami, reprezentowanie i promocja interesów zawodowych piłkarzy, edukacja piłkarzy i przygotowanie ich do życia po zakończeniu sportowej kariery.