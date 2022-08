Rozgrywka w najlepszym formacie. Zupełnie nowe doświadczenia ze spotkań w FIFA 23

Nowe elementy w FIFA 23 mają zapewnić najlepszy możliwy odbiór samej rozgrywki. Oprawa spotkań będzie dopracowana jak nigdy wcześniej. Od specjalnej oprawy muzycznej po prace nad wirtualną publicznością - wszystko, aby przeżywać piłkarskie emocje w ich pełnej krasie.

Najlepsze doświadczenia ze spotkań w FIFA 23

Powtórki z systemem HyperMotion2: Funkcje powtórek i nakładek w rzeczywistości rozszerzonej oparte na technologii HyperMotion2 dostarczają więcej informacji podczas powtórek strzałów i rzutów wolnych, zapewniając nową warstwę szczegółów, w tym przewidywane bramki, siłę strzału, odległość od bramki i wiele innych.

Przedmeczowe przygotowania: Energetyczne sceny na stadionie w połączeniu z nowym dźwiękiem budują energię i oczekiwania przed największymi meczami, podnosząc atmosferę i dramaturgię starć o tytuły, meczów o sześć punktów, finałów pucharów i innych.

Hiperrealistyczne boisko: Ogromny skok jakości wizualnej sprawia, że boisko wygląda lepiej niż kiedykolwiek w grze FIFA 23. Zobacz, jak boiska się ścierają, jak działają zawodnicy, by zaatakować przeciwników lub celebrować gole, z większą głębią i szczegółowością, która tworzy bardziej realistyczne wrażenia z meczu.

Realistyczna siatka 3D: Nowe tekstury 3D sprawiają, że siatka w grze FIFA 23 jest lepiej oświetlona i bardziej realistyczna, co pozwala na uzyskanie charakterystycznego falowania po uderzeniu piłki w siatkę.

Pełne trybuny kibiców: Nowe detale tłumu sprawiają, że stadiony wydają się bardziej żywe, z większą różnorodnością kibiców, nowymi typami ubrań i nie tylko.

Kobiety wśród sędziów: W grze FIFA 23 po raz pierwszy pojawia się więcej różnorodności na boisku dzięki kobiecym sędziom, a także zróżnicowanym pod względem płci zespołom sędziowskim w grach FUT, Pro Clubs i nie tylko.

Nowy trener: Odświeżony wygląd FIFA Trainer to bardziej nowoczesny i wizualny design, z nową grafiką, która pomoże Ci przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom na boisku i poza nim.

Odświeżona kamera: Nowe kamery o płytkiej głębi ostrości wprowadzają do gry FIFA 23 nową warstwę jakości wizualnej, dopasowując się do stylu transmisji piłkarskich, aby przybliżyć Cię do akcji.

Muzyka w trakcie spotkań: Ciesz się bardziej swobodną atmosferą meczów, dzięki możliwości słuchania podczas nich muzyki ze ścieżki dźwiękowej FIFA 23 zamiast komentarza.

Nowa efekty dźwiękowe po strzelonych golach: Świętuj swoje najlepsze uderzenia dzięki nowym efektom dźwiękowym po golu, w tym syrenom, brzęczykom, odgłosom zwierząt i nie tylko.

Oficjalny trailer przedstawiający wszystkie zmiany związane z rozgrywaniem spotkań w FIFIE 23 dostępny jest tutaj.

