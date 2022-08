Team Heretics zalega z wypłatami? Organizacja stanowczo zaprzecza

O Team Heretics zrobiło się wyjątkowo głośno, gdy organizacja pozyskała od Misfits Gaming prawa do udziału w League of Legends European Championship. Organizacja stała się przedmiotem licznych dyskusji, a na wierzch wypłynęły kontrowersje dotyczące zaległych wypłat dla zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Nowy gracz na europejskiej scenie

Team Heretics to hiszpańska organizacja esportowa, która prężnie działa na tamtejszym rynku. Drużyna specjalizuje się w wielu grach esportowych, w tym League of Legends. To właśnie za sprawą tej gry w ostatnim czasie zrobiło się głośno. Formacja uzyskała bowiem prawa do występu w najlepszych rozgrywkach Starego Kontynentu.

W League of Legends European Championship po raz pierwszy Team Heretics zobaczymy od wiosennych rozgrywek 2023 roku. Zespół zakupił slot od Misfits Gaming, które zdecydowało się na całkowite opuszczenie League of Legends, zarówno na najwyższym europejskim poziomie, jak i w lidze francuskiej.

Aktualizacja 12.15 do League of Legends. Jakie przyniesie zmiany?

Powrót kontrowersji

Hiszpańska organizacja esportowa z miejsca stała się przedmiotem dyskusji w esportowej społeczności. Przejęcia praw do występów w LEC nie są bowiem częste, a każde z nich wzbudza zainteresowanie fanów. Sytuację postanowił wykorzystać Tyler "Foxie" Lowton, który twierdzi, że organizacja jest mu wciąż winna pieniądze.

Jak donosi zagraniczna portal Dotesports, Lowton wciąż oczekuje na kwotę w wysokości 10 tysięcy dolarów, które miał otrzymać od Team Heretics za przedterminowe zakończenie kontraktu. Dodatkowo zawodnik miał nie otrzymać umownego wynagrodzenia za reprezentowanie drużyny na scenie VALORANTA.

Sytuację wyjaśnił współwłaściciel

Na temat sytuacji w rozmowie z redakcją Dotesports wypowiedział się współwłaściciel Team Heretics, Arnau Vidal. Ten przybliżył kłopotliwą sytuację pomiędzy organizacją z zawodnikiem, który dopuścił się szeregu zachowań łamiących postanowienia kontraktowe. Jednym z nich było ujawnienie pełnej drużyny VALORANTA, nim doszło do oficjalnego ogłoszenia.

Foxie swoim zachowaniem miał naruszyć klauzulę poufności. Brak otrzymania pieniędzy za przedterminowe zerwanie kontraktu miał być wynikiem przewinień zawodnika. Dodatkowo Vidal stanowczo zaprzeczył jakiejkolwiek sytuacji z niedotrzymaniem terminowej dystrybucji wynagrodzenia, nie tylko w przypadku Lowtona, lecz wszystkich zawodników drużyny.

Nowa marka na esportowej scenie CS:GO. Zespół weteranów